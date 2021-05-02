黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

▲黃瀞瑩是柯營政治明星，有意參選士林北投議員。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在2022年卸任，為延續政治生命，未來民眾黨的角色將不斷加重。而在主場台北市，民眾黨喊出一區至少一席議員的戰略目標；其中，備受柯栽培的黃珊珊，麾下就有嫡系子弟兵陳宥成，以及擁高知名度的「學姐」黃瀞瑩、秘書劉瀛仁等，在柯營內已有不小的影響力。

柯營幕僚指出，黃珊珊接班人地位穩固，市府也不斷挹注資源給黃，增加曝光之外也給黃更多磨練機會，補足民代出身的黃最缺乏的行政歷練。去年底柯文哲更大動作調整局處督導，把與選舉基層固樁密不可分的民政局，以及資源多、與各團體互動頻繁的社會局，改派給黃珊珊接管，為選舉布局的考量明顯。

據了解，柯文哲近期只要碰上市政難題，都會特別補一句，「要黃珊珊想一下，如果是她要怎麼規畫」，兩人互動如同老師與學生，柯在黃珊珊對市政逐漸駕輕就熟之際，進行「抽考」，就是要驗收黃對於市政的掌握度。

而黃珊珊本身就是南港內湖的資深議員，基層實力雄厚穩固，在轉入柯市府後，地方事務都交由跟隨超過20年的嫡系子弟兵陳宥丞打理。而陳也相當的爭氣，積極在地方行走，態度親和、處事認真，頗受好評。

另外，黃瀞瑩本就是柯營的政治明星，更是重要的「拉票機」，雖然轉入黃珊珊麾下，但反而獲得更多磨練空間，近期也開始走入士林北投基層，低調開始運作選舉工作。而在幕後工作多年的劉瀛仁，則經歷鄧家基、黃珊珊2位副市長，工作能力備受肯定，黨內安排其參選大安文山，近來也開始進行地方活動。

▲陳宥丞是黃珊珊嫡傳自弟兵，在南港內湖支持度相當高。（圖／陳宥丞提供）

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