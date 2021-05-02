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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「要黃珊珊也想一下」柯文哲市政出考題　磨練接班人黃珊珊

▲▼台北市議會,柯文哲與台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲將延續施政理念的重任交給黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著2022年九合一選舉接近，台北市長柯文哲任期也將結束，被視為接班人的副市長黃珊珊儘管行事作風低調，但自從被延攬入府後，便按照柯的規劃，按部就班接手重點市政項目。近期黃珊珊更「代勞」柯不少地方行程，府內不少業務也不斷做球給黃；此外，過去市府對外宣傳廣告多由柯演出，近來也改由黃「主演」。北市府從上到下動起來，「柯市府」已悄悄轉成「黃市府」。

打從柯文哲找來黃珊珊入府後，欽點接班之意昭然若揭，去年就當起「實習市長」，獲柯文哲委以指揮防疫工作的重任，多次站上前線受訪，讓她聲量大漲。此外，不少地方重要行程，柯也交由黃代打上陣，進一步讓黃的基層支持度能「走出港湖」。

此外，北市府內3為副市長分工明確，但近來有不少非黃珊珊督導局處，舉辦記者會時也會邀請黃出席，讓黃的曝光度不斷上漲。柯文哲甚至在去年底大動作調整局處督導，把與選舉基層固樁密不可分的民政局，以及資源多、與各團體互動頻繁的社會局，改派給黃珊珊接管，為選舉布局的考量明顯。

▲台北市副市長黃珊珊出席太魯閣事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，柯文哲近期甚至更進一步，只要內部開會碰上市政難題，都會特別補一句，「要黃珊珊想一下，這個如果是她的話要怎麼規畫」。幕僚觀察，兩人互動如同老師與學生，在黃珊珊對市政逐漸駕輕就熟之際，進行「抽考」，就是要驗收黃對於市政的掌握度。

儘管市府上下全力挹注資源給黃珊珊，但個性低調的她，現階段聲量仍非國民黨立委蔣萬安對手。親黃幕僚指出，黃珊珊近來不斷在基層走動，市民對她的認識、支持度等，以非過去能相比，只是選舉還早，真正動員起來相信仍有一定的爆發力。

親黃幕僚也說，現階段黃珊珊就是專心市政工作，畢竟這是她的優勢所在，也是2022年選舉時任何對手都沒有的資源，現階段做好市政工作、解決市民的難題，就是對選舉最好的準備。

北市近來不斷發生警紀問題，重創基層士氣，黃珊珊過去曾任律師、議員，都是需要「傾聽」的工作，這一特點在這次事件中也被凸顯。幕僚指出，黃珊珊有抽空到基層慰問，但不同於柯文哲，黃透過聆聽、安慰等方式打入基層，不斷提醒要基層員警要注意自身該保有的權益，這和過去柯的慰問方式非常不同，也在基層獲得不少迴響。

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