金雞母！綠營最期待陳時中出馬戰北市：防疫就是最好成績單

▲陳時中穩健領導防疫工作，獲得不少支持度，更被點名參選台北市長。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年九合一選舉腳步接近，台北市長柯文哲屆時將結束8年執政，過去與柯合作擊退國民黨、終結藍營16年首都執政的民進黨，此次不假他人之手，要力拚相隔24年的首都執政權。誰有辦法肩負此任務？同樣面對選舉考驗的基層議員，最期待的人選非陳時中莫屬，而他繳出的防疫成績單就是給台北市選民最好的履歷。

此次《ETtoday新聞雲》詢問數名議員，對於民進黨2022母雞人選的看法與期待。其中，以近1年來防疫表現出色的衛福部長陳時中獲得最多支持，最主要原因不外乎領導台灣抗疫有功，成功守護台灣成「亂世福地」。

同時，陳時中也因為防疫實績，獲得全國性的知名度，正好切中台北市選民的胃口。有議員認為，台北市民普遍教育水準、社經地位高，政黨影響力較弱，也就是所謂的「中間選民」占比不少，陳時中拿出防疫成績做招牌，不只能獲得民進黨支持者肯定，也能爭取到中間選民的認同，這一點是陳做為台北市長候選人，非常重要的特質與優勢。

另外，近年民進黨有不少青壯世代冒出頭，前文化部長鄭麗君更是其中的佼佼者，日前也被媒體披露招兵買馬成立基金會，其目的不言而喻。有議員分析，鄭麗君有行政歷練，女性、清新知性，在都會區能獲得比較多的支持，加上這幾年做的文化累積，在台北市應該也蠻有票房的。

至於曾和蔣萬安打過漂亮一仗，如今投身基層黨務擔任北市黨部主委的吳怡農，雖然早已表態不會參選台北市長，但其討論熱度仍居高不下。但從議員角度來看，吳怡農雖然群眾魅力無法擋，但仍難擺脫「蔣萬安敗將」的包袱；也有議員認為，吳再戰立委有機會，但若要到市長層級，底氣仍嫌不足。

另外，也有議員認為，母雞最好當然是陳時中，其社會形象正面、防疫成績有目共睹，相信台北市民會樂意接受這個人選；但陳的變數在於，本人至今並未表態，參選台北市長一事僅是外界謠傳。

若持開放態度，該議員認為，包括北市議員出身的內政部長徐國勇，以及新竹市長林智堅、基隆市長林佑昌甚至吳怡農等，都是不錯人選，因為選舉首重知名度，要先讓選民認得出來、叫得出名字，其次才是設法將知名度轉換成支持度，因此檯面上叫得出來的人，都可以是人選。

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