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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

▲▼2020秋鬥遊行,羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員、國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022台北市長選舉，藍綠白大戰準備開跑。在國民黨內，除了超高人氣的立委蔣萬安被視為挑戰首都市長的第一人選外，市議員羅智強也磨刀霍霍，希望爭取代表國民黨出征的入場券。從今年3月起，羅智強開始深入基層互動，台北市的12個行政區都可以看到他的身影。

在臉書擁有百萬粉絲專頁的台北市議員羅智強算是政治人物中的社群佼佼者，為了備戰台北市長，他近日新上架的網路節目專攻市政，放下以往的強硬風格，積極爭取中間選民支持。

根據網路輿情資料庫統計，台北市社群經營前10名的議員，聲量主要來自臉書，以近半年來的貼文數據來看，可發現羅智強一支獨秀，他迅速掌握熱門議題提出意見，以吸睛圖文及強烈用字猛攻綠營，明顯地得到高曝光度與支持者的迴響。

值得一提的是，在空戰上取得成績後，羅智強也不沉浸於自己的網路優勢，反倒開始著重陸戰部署，目前已累積4百多場街頭演講，希望跟黨內對手蔣萬安做出差異性。

內情人士表示，隨著選舉氛圍步步緊逼，羅智強也開始轉型，新節目「台北強思」於2個月前正式上架，邀請北市府局處首長、發言人合作，就與民生相關的市政議題深入討論，要將自己政治砲火轉換成專業穩健的形象。

事實上，羅智強自蔡政府宣布開放萊豬進口至今，騎機車環島收集反萊公投連署書，短短半年不到已環島兩週，累積了400多場街頭演講，尤其在台北市12區都能密集的看見他的身影，成功募集50萬份連署書，對於國民黨兩大公投上半場順利闖關，羅智強功不可沒。

根據幕僚的觀察，羅智強從3月起開始深入基層，同時也勤跑傳統市場與婆媽、攤商互動，在台北市的12個行政區，除了羅智強蹲點許久的大安丶文山區之外，蔣萬安所在的中山區，民眾肯定羅智強的力道也最為熱烈。

例如，某一次在中山區五常市場街講時，民眾索取簽名丶拍照，竟把菜市場擠成簽書會，連羅智強本人都感到相當詫異，由此也可見，雖然不是在自己的選區，但羅智強依然擁有高人氣。

面對蔣萬安的超高民調，羅智強想要在黨內取得台北市長候選人的資格，不少人也勸他強善用空戰優勢，化身刺客轉戰桃園，甚至南下高雄，但目前他都表明不考慮其他縣市。

據透露，羅智強告訴身邊所有人，他無論如何都一定會參加北市初選，不拒戰、不畏戰，堅持一步一腳印，拚完2020這一局。

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