陳時中2022選北市任領頭羊　民進黨主軸能強打「守護台灣戰隊」

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲第二任期2022年屆滿，各黨競逐的人選備受關注。其中，對民進黨而言，目前黨內呼聲最高的，當屬衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中，若未來真的由他披掛上陣，甚至可望擔當民進黨全台競選的「領頭羊」角色，並以享譽全球的「防疫表現」為主軸，主打推出「守護台灣戰隊」。

其實，現在對民進黨來說，2022年市長佈局確實還言之過早，眼前要面對的無非是8月的四項公投案；黨內皆深知，這幾乎可以算是2022年選戰的前哨戰，如果不幸被攻克，是對民進黨執政，長期主張包括非核家園、對美政策的一記重拳。簡言之，公投一役如果沒有順利扛過去，就也別想談2022選戰。

不過，從中、長期的佈局上看，民進黨內確實也不乏能征善戰的選將與明星戰將。在北市長人選方面，目前綠營內部呼聲最高的，當屬在新冠肺炎疫情中，立下汗馬功勞且擁有全台高知名度的衛生福利部長陳時中。

▼蘇貞昌視察疫情指揮中心，不時與指揮官陳時中交換疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）



執政高層直言，從疫情爆發以來，陳時中站在防疫第一線的表現無庸置疑，不僅具全台知名度，甚至幫助台灣拓展國際名聲；因此，該人士斷言，如果屆時疫情趨緩，陳時中也有願意的話，他勢必可以在2022年選戰披掛上陣，甚至扮演全台縣市選舉的「領頭羊」角色，而選戰主軸無非就是「守護台灣戰隊」、「防疫成功執政團隊」。

如果從民進黨施政的角度來看，各項施政如對美政策、能源轉型、勞工政策、經濟表現等，雖然各領域都有傑出表現，但唯有「防疫」是有「開外掛」一般的演出，甚至獲得全台、國際的一致好評。綠營人士說，國民黨從最初操作口罩缺貨、口罩實名制、送口罩給友邦、送口罩給大陸，到施打疫苗，各種砲火都很難引起民眾共鳴，人民最終還是選擇相信陳時中。

綠營人士攤開民調數據說，台灣的防疫表現一直維持在8成5，甚至9成以上，數字會說話，光是這居高不下的支持度，就證明了國民黨這段期間耗費口舌攻擊，全成了無效的政治操作。因此，該人士坦言，民進黨2022年選戰主軸，最無懈可擊的，勢必就是籌組「台灣防疫戰隊」，進可攻、退可守，而陳時中屆時擔任領頭羊，參選首都也當之無愧。

不過，民進黨在台北市也不會只有陳時中一個選項，且國際疫情持續延燒之際，國內情勢依然不能鬆懈。因此，黨內人士說，如果疫情沒有趨緩，那麼陳時中根本不可能離開疫情指揮中心的崗位，所以民進黨還是要在這段時間，持續觀察其他不同的選項。