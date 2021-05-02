　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中2022選北市任領頭羊　民進黨主軸能強打「守護台灣戰隊」

▲▼陳時中受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲第二任期2022年屆滿，各黨競逐的人選備受關注。其中，對民進黨而言，目前黨內呼聲最高的，當屬衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中，若未來真的由他披掛上陣，甚至可望擔當民進黨全台競選的「領頭羊」角色，並以享譽全球的「防疫表現」為主軸，主打推出「守護台灣戰隊」。

其實，現在對民進黨來說，2022年市長佈局確實還言之過早，眼前要面對的無非是8月的四項公投案；黨內皆深知，這幾乎可以算是2022年選戰的前哨戰，如果不幸被攻克，是對民進黨執政，長期主張包括非核家園、對美政策的一記重拳。簡言之，公投一役如果沒有順利扛過去，就也別想談2022選戰。

不過，從中、長期的佈局上看，民進黨內確實也不乏能征善戰的選將與明星戰將。在北市長人選方面，目前綠營內部呼聲最高的，當屬在新冠肺炎疫情中，立下汗馬功勞且擁有全台高知名度的衛生福利部長陳時中。

▼蘇貞昌視察疫情指揮中心，不時與指揮官陳時中交換疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蘇貞昌視察疫情指揮中心,不時與指揮官陳時中交換疫情最新發展。（圖／記者李毓康攝）

執政高層直言，從疫情爆發以來，陳時中站在防疫第一線的表現無庸置疑，不僅具全台知名度，甚至幫助台灣拓展國際名聲；因此，該人士斷言，如果屆時疫情趨緩，陳時中也有願意的話，他勢必可以在2022年選戰披掛上陣，甚至扮演全台縣市選舉的「領頭羊」角色，而選戰主軸無非就是「守護台灣戰隊」、「防疫成功執政團隊」。

如果從民進黨施政的角度來看，各項施政如對美政策、能源轉型、勞工政策、經濟表現等，雖然各領域都有傑出表現，但唯有「防疫」是有「開外掛」一般的演出，甚至獲得全台、國際的一致好評。綠營人士說，國民黨從最初操作口罩缺貨、口罩實名制、送口罩給友邦、送口罩給大陸，到施打疫苗，各種砲火都很難引起民眾共鳴，人民最終還是選擇相信陳時中。

綠營人士攤開民調數據說，台灣的防疫表現一直維持在8成5，甚至9成以上，數字會說話，光是這居高不下的支持度，就證明了國民黨這段期間耗費口舌攻擊，全成了無效的政治操作。因此，該人士坦言，民進黨2022年選戰主軸，最無懈可擊的，勢必就是籌組「台灣防疫戰隊」，進可攻、退可守，而陳時中屆時擔任領頭羊，參選首都也當之無愧。

不過，民進黨在台北市也不會只有陳時中一個選項，且國際疫情持續延燒之際，國內情勢依然不能鬆懈。因此，黨內人士說，如果疫情沒有趨緩，那麼陳時中根本不可能離開疫情指揮中心的崗位，所以民進黨還是要在這段時間，持續觀察其他不同的選項。

ET快訊
小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃
快訊／新店某科大「剛參訪諾富特」　急宣布近百師生停課2週
快訊／21歲男中山橋自撞　車頭撞爛慘死
「中油的油比較純」是都市傳說？　網推1關鍵：真的有差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

「口譯哥」趙怡翔返台選北市議員　港湖、士林北投將陷「大亂鬥」

台灣贈150台製氧機、500支氧氣鋼瓶　今運抵印度

國民黨保障青年參選　6陣營發言人鎖定2022雙北議員

「要黃珊珊也想一下」柯文哲市政出考題　磨練接班人黃珊珊

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君「總統級智庫」5月8日開始啟動

陳時中2022選北市任領頭羊　民進黨主軸能強打「守護台灣戰隊」

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

「口譯哥」趙怡翔返台選北市議員　港湖、士林北投將陷「大亂鬥」

台灣贈150台製氧機、500支氧氣鋼瓶　今運抵印度

國民黨保障青年參選　6陣營發言人鎖定2022雙北議員

「要黃珊珊也想一下」柯文哲市政出考題　磨練接班人黃珊珊

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君「總統級智庫」5月8日開始啟動

陳時中2022選北市任領頭羊　民進黨主軸能強打「守護台灣戰隊」

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

美國「侮辱金正恩」！北韓痛批拜登犯下大錯　金與正怒對南韓開砲

溫馨5月相揪來篩檢！台東女性癌症蒒檢送禮券　3人揪團再加碼

彰化2女帶槍台中討債！　談判破裂她正要掏槍...下秒被嚇到昏倒

抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

義國出現超級免疫者！抗體狂增2倍　感染「9個月仍免疫」目前最長

法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃！店家怒報警

零件供應商8人染疫　TOYOTA暫時關閉加拿大工廠、暢銷休旅受影響

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

黃捷「只穿背心」深蹲！1.4萬粉絲看暈

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍

林右昌鐵馬拜媽祖　陳美鳳來相挺

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

陳時中2022選北市　綠營能主打「守護台灣戰隊」

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

華航機師染疫案延燒　葉毓蘭歸咎「某立委」

諾富特員工吹哨爆料：一般客房偷藏檢疫機組員

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君組「總統級智庫」

更多熱門

相關新聞

侯友宜轟指揮中心「嚴重疏忽」！陳時中回應了

侯友宜轟指揮中心「嚴重疏忽」！陳時中回應了

諾富特飯店中級主管（案1120）確診新冠肺炎，出現症狀後三度前往新北市三重區某診所就醫，新北市長侯友宜昨日表示，當防疫旅館中已經有人出現身體不適，沒通報也不自知，這樣的嚴重疏忽與漏洞，必須虛心檢討。對此，指揮官陳時中說明，做得好不好，都可以接受大家公評，「但若是說嚴重疏忽，我要鄭重否認」。

確診男去按摩！指揮中心回應了

確診男去按摩！指揮中心回應了

機組員混住！指揮中心證實了

機組員混住！指揮中心證實了

諾富特員工爆料「檢疫房亂混用」　陳時中回應

諾富特員工爆料「檢疫房亂混用」　陳時中回應

飯店確診主管　衝嘉義、雲林國旅

飯店確診主管　衝嘉義、雲林國旅

關鍵字：

陳時中2022北市

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面