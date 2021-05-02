確診女足跡「4縣7處」曝光！走800米逛朝天宮商圈　遊樂區爽玩2天

記者趙蔡州／綜合報導

華航多名機師陸續確診，他們入住的諾富特飯店，也傳出有員工遭傳染疫情。中央流行疫情指揮中心日前公布，確診個案1129女房務的足跡，包含台北、桃園、嘉義及雲林4縣市7處地方，更曾經把車子停在北港代天宮，步行800公尺前往朝天宮，加上正逢媽祖遶境活動，讓當地衛生局趕緊消毒因應。

▲案1129曾經把車子停在北港代天宮，步行800公尺前往朝天宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心公布案1129足跡，包含她4月23日、24日及25日上午曾經到過嘉義縣中埔鄉某火雞肉飯餐廳用餐、阿里山森林遊樂區、奮起湖老街等，25日下午開車在北港代天宮附近停車後，步行800公尺前往朝天宮周邊商圈用餐、購買伴手禮，北返後26日在機捷台北車站、機場旅館站及坑口站等地出沒。

指揮官陳時中解釋，案1129主要都是在雲林、嘉義一帶行動，乘坐交通工具的時間都不長，上述地點的管理單位、店家業者在接獲通知後，也有進行環境消毒，另外針對案1129步行的朝天宮周邊商圈，當地公所也有進行大規模消毒行動，沿路一共發出五百瓶消毒水，提供周邊店家再強化店內清潔。

▲案1129曾經把車子停在北港代天宮，步行800公尺前往朝天宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

火雞肉飯業者日前接受媒體訪問，表示是兒子看到新聞後通知他，才得知確診者到訪過店面，因此趕緊拉下鐵門，清洗物品，並停止營業，進行消毒作業；不過，事發8天後才得知消息，他也坦言「當然會怕」，但現在知道了就乾脆休息，看政府後續如何通知，就怎麼配合。

阿里山森林遊樂區方面則表示，阿里山林業鐵路自去年疫情開始，就落實各項防疫措施，包含旅客必須戴口罩、量體溫且場站消毒每天至少3次，同仁值勤前均有量體溫、全程配合戴口罩，本次接獲衛生局消息後，也立即再加強旅客常碰觸的購票檯面、欄杆及車廂消毒工作。

▼指揮中心公布案1129足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）