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義國出現超級免疫者！抗體狂增2倍　感染「9個月仍免疫」目前最長

▲▼科學家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科學家在義大利沃鎮發現超級免疫者。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

68歲的貝佐恩（Paola Bezzon）是一名「超級免疫者」。去年12月，貝佐恩開始出現一些感冒症狀，不過當時她以為自己只是患上季節性感冒，並未特別留心，沒想到卻在幾個月後的血清抗體檢測中發現，她的血液當中有超過正常水平的新冠病毒抗體，讓研究人員嘖嘖稱奇。

據NBC報導，貝佐恩來自義大利威尼斯以西的沃鎮（Vo'），當地是中國以外第一批出現新冠病例的城市之一，也是歐洲首次傳出染疫者死亡的地點。為了研究新冠病毒與人體的免疫反應，帕多瓦大學與倫敦帝國理工學院的研究團隊，在去年抵達沃鎮，對當地居民展開研究。

研究人員對當地居民進行3次大規模檢測後發現，部分人在初次接觸病毒一段時間後，抗體不減反增，導致他們在初次接觸病毒後很長一段時間內，都有能力抵禦病毒，而他們抗體水平上升的可能原因之一，是這些人再次接觸到了新冠病毒。

▼圖左為「超級免疫者」貝佐恩。

帕多瓦大學分子醫學系教授拉維佐（Enrico Lavezzo）表示，「我們在去年11月底發現了抗體的存在，但這距離樣本初次感染新冠肺炎，已有9到10個月的時間，因此我們相信，這是迄今為止發現抗體存在時間最長的一次。」

在疫情暴發9個月後體內仍有抗體的129人中，有16人的抗體量是去年5月的2倍。這些「超級免疫者」體內的免疫機制與接種新冠疫苗無異，因為免疫系統下次再碰到病毒時，將更迅速地做出更強烈的反應。報導稱，世界各地的「超級免疫者」越來越多，因此了解如何觸發這樣的免疫機制是研究人員目前的首要任務，這也將是抗疫工作的重要進展。

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