義國出現超級免疫者！抗體狂增2倍　感染「9個月仍免疫」目前最長

▲科學家在義大利沃鎮發現超級免疫者。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

68歲的貝佐恩(Paola Bezzon)是一名「超級免疫者」。去年12月,貝佐恩開始出現一些感冒症狀,不過當時她以為自己只是患上季節性感冒,並未特別留心,沒想到卻在幾個月後的血清抗體檢測中發現,她的血液當中有超過正常水平的新冠病毒抗體,讓研究人員嘖嘖稱奇。

據NBC報導,貝佐恩來自義大利威尼斯以西的沃鎮(Vo'),當地是中國以外第一批出現新冠病例的城市之一,也是歐洲首次傳出染疫者死亡的地點。為了研究新冠病毒與人體的免疫反應,帕多瓦大學與倫敦帝國理工學院的研究團隊,在去年抵達沃鎮,對當地居民展開研究。

研究人員對當地居民進行3次大規模檢測後發現,部分人在初次接觸病毒一段時間後,抗體不減反增,導致他們在初次接觸病毒後很長一段時間內,都有能力抵禦病毒,而他們抗體水平上升的可能原因之一,是這些人再次接觸到了新冠病毒。

▼圖左為「超級免疫者」貝佐恩。

At first glance the small group of women chatting in the Italian town of Vo’ Euganeo appear perfectly normal.



There is nothing to indicate that they have a special quality that makes them fascinating for scientists and, potentially, the envy of millions. https://t.co/TH8a1WYsQl pic.twitter.com/sm6sOe5xhZ