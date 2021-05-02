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諾富特「最毒角落」曝光！醫揭3大感控死角　房務主管一直摸超危險

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者謝承恩／採訪報導

華航桃園諾富特飯店爆出群聚感染，房務主管（案1120）染疫，又陸續有3名員工確診，另有6名確診機師曾經住宿檢疫。感染專家研判，房務主管極可能在進行房務檢查時，習慣用手指觸碰房間角落，無意中把「最髒、最毒的」灰塵擴散出去，同時清潔人員整理床單時大力甩動，也易將病毒及灰塵散播到空氣中，形成感控死角。

指揮官陳時中於記者會指出，諾富特飯店已傳出4名飯店人員染疫，初步分析內部有傳播，相關環境採檢目前採檢39件，並已全數清空人員。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，首先要看這名房務主管，有沒有跟機師有不正常接觸，若無，在環境中的感染機會更大，其可能原因有三點。

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第一，常見房務主管習慣以手指觸摸房間內的清潔死角，如果環境中已有病毒存在，該處殘留的灰塵及病菌，躲過環境消毒及不易清潔的特性，不但最髒、最毒，又透過手指觸摸散播出去。黃高彬說明，房務主管進行清潔檢查，改掉以手觸摸檢核的習慣，以棉棒進行落菌數檢查，或直接請人員在重點死角進行消毒。

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時。（資料照／記者沈繼昌攝）

第二，房務人員在進行飯店清潔時，在替換床單若大力甩動，或求快而大力拉扯，「萬一機師曾在床上打噴嚏或咳嗽，很可能將殘留的病毒及灰塵散步空氣中。」他強調，換被單、鋪床動作一定要輕柔，將髒污面向內捲起，若暫放於房內，該處一定要特別消毒。

第三，房間內的設施最好以塑膠窗簾取代布窗簾，房間內也不要放地毯，避免病菌藏匿。此外房務人員在進行消毒時，是否有確保漂白水濃度維持1000ppm有效的標準，黃高彬說明，萬一漂白水用到剩一些，不足量而沒有補充，根本無法達到消毒的效果。

他強調，防疫旅館的人員，不該把機師當為一般防疫民眾處理，且外籍機師比本國籍機師，標準要更高，甚至視為疑似確診者來清潔及消毒，就連清潔人員也要固定區分，且有固定代班人，不能交互代班，避免跨區感染。

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