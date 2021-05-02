　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣贈150台製氧機、500支氧氣鋼瓶　今運抵印度

▲▼150台製氧機由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。（圖／外交部提供）

▲150台製氧機由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

印度單日確診新冠肺炎者衝破40萬，在印度的台灣人至少有11人確診，一名楊姓台籍幹部1日重症身亡，印度也因第二波疫情惡化導致醫療物資短缺，台灣捐贈首批150台製氧機、500支氧氣鋼瓶由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。

外交部表示，印度駐台代表戴國瀾（Gourang Das）對我國友誼與協助深表感謝，我國駐印度代表處也已聯繫印度政府，將依印方安排，這一批救援物資統一由接受外國救援物資的「印度紅十字會」接收，我國將繼續提供迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應當前的抗疫需求。

▲▼500支氧氣鋼瓶由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度德里國際機場。（圖／外交部提供）

▲500支氧氣鋼瓶由中華航空貨機運送，已於2日清晨7時起飛，預計上午11時運抵印度。（圖／外交部提供）

外交部指出，印度第二波疫情來勢洶洶，自今（110）年4月初起持續惡化，連日來的單日確診人數與病故人數屢創新高，極需國際社會提供協助，印度為台灣重要的朋友及合作夥伴，外交部這一週來，積極協調衛福部、經濟部、醫衛機構以及相關廠商，以最快方式整合國內醫療資源，加速我國提供印度人道援助的流程，緊急提供第一批救援物資。

另外，外交部提到，我國駐印度代表處、駐清奈辦事處也持續聯繫在印度的僑民及台商，關心現況並提供防疫及施打疫苗的相關資訊，隨時提供必要協助，由於疫情的關係，旅居印度的台商僑民已經陸續回台灣，目前只剩100多人，4月30日另有14位國人搭乘日本航空班機經日本東京轉機，於5月1日返國。

外交部強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性，台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻，在這個艱難時刻，台灣與印度朋友站在一起，共同因應疫情的挑戰，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助，希望印度早日度過難關。

ET快訊
小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃
快訊／新店某科大「剛參訪諾富特」　急宣布近百師生停課2週
快訊／21歲男中山橋自撞　車頭撞爛慘死
「中油的油比較純」是都市傳說？　網推1關鍵：真的有差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

「口譯哥」趙怡翔返台選北市議員　港湖、士林北投將陷「大亂鬥」

台灣贈150台製氧機、500支氧氣鋼瓶　今運抵印度

國民黨保障青年參選　6陣營發言人鎖定2022雙北議員

「要黃珊珊也想一下」柯文哲市政出考題　磨練接班人黃珊珊

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君「總統級智庫」5月8日開始啟動

陳時中2022選北市任領頭羊　民進黨主軸能強打「守護台灣戰隊」

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

「口譯哥」趙怡翔返台選北市議員　港湖、士林北投將陷「大亂鬥」

台灣贈150台製氧機、500支氧氣鋼瓶　今運抵印度

國民黨保障青年參選　6陣營發言人鎖定2022雙北議員

「要黃珊珊也想一下」柯文哲市政出考題　磨練接班人黃珊珊

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君「總統級智庫」5月8日開始啟動

陳時中2022選北市任領頭羊　民進黨主軸能強打「守護台灣戰隊」

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

國民黨備戰首都假想敵陳時中　蔣萬安密籌智庫先攻新創

美國「侮辱金正恩」！北韓痛批拜登犯下大錯　金與正怒對南韓開砲

溫馨5月相揪來篩檢！台東女性癌症蒒檢送禮券　3人揪團再加碼

彰化2女帶槍台中討債！　談判破裂她正要掏槍...下秒被嚇到昏倒

抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

義國出現超級免疫者！抗體狂增2倍　感染「9個月仍免疫」目前最長

法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃！店家怒報警

零件供應商8人染疫　TOYOTA暫時關閉加拿大工廠、暢銷休旅受影響

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

黃捷「只穿背心」深蹲！1.4萬粉絲看暈

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍

林右昌鐵馬拜媽祖　陳美鳳來相挺

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

陳時中2022選北市　綠營能主打「守護台灣戰隊」

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

華航機師染疫案延燒　葉毓蘭歸咎「某立委」

諾富特員工吹哨爆料：一般客房偷藏檢疫機組員

民進黨首都之戰另一張牌　鄭麗君組「總統級智庫」

更多熱門

相關新聞

新店某科大92名師生「剛參訪諾富特」停課2週

新店某科大92名師生「剛參訪諾富特」停課2週

諾富特飯店群聚感染事件擴大，新北市某科大旅館系92名師生4月27日曾到該地點參訪，學校今（2日）證實，確實有此事，現在他們都是自主健康管理對象，要5月13日後才能進校園，並強調這些師生沒有接觸過染疫的人。

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

「華航風暴」疫情最嚴重危機　醫曝警訊：大家信心爆棚

「華航風暴」疫情最嚴重危機　醫曝警訊：大家信心爆棚

法國疫情趨緩　將逐步鬆綁防疫封鎖措施

法國疫情趨緩　將逐步鬆綁防疫封鎖措施

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

關鍵字：

製氧機氧氣鋼瓶印度新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面