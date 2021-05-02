2華航機師已重症！飯店3大破口曝光　醫：疫情進入桃園社區了

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者董美琪／綜合報導

華航機師染疫案擴及機師檢疫諾富特飯店，1名房務主管（案1120）染疫，目前重症在加護病房插管中。指揮中心1日也公布，曾在諾富特居家檢疫的案1079、案1122機師也被列為嚴重肺炎。中央流行疫情指揮中心研判，源頭可能是國外航空機師帶病毒入境，但諾富特飯店有3大原因，包括居檢、一般客混住，恐是這次疫情擴大的破口。有名醫更憂心地說「疫情現在就是進入桃園社區裡了！」

疫情1年多來，機組員長時間不斷持續執行工作及檢疫隔離，無法外出，壓力不小，如今住在飯店卻中鏢。華航機師染疫案目前累積20人確診，1日又新增一名機師案1102同住家人染疫，為未滿5歲兒子，確診者分別為10名機師、6名家人與4名諾富特飯店員工。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案1120也驗出英國變異株，不能排除為旅館內人際傳播，但還有待詳細疫調。

指揮中心發言人莊人祥也坦言，目前飯店主管（案1120）處於重症，正在插管治療中，另有2名曾在諾富特居家檢疫的機師（案1079、案1122）也已出現嚴重肺炎。

北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰憂心表示，「桃園機師的群聚感染目前重症率15%、20位有三位是重症」、「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！」



諾富特有員工向媒體爆料，染疫主管有症狀後，口罩卻沒戴好，對此陳時中說，飯店人員就是4名員工染疫，目前將著重於個案在搭大眾交通工具時，但是否引發社區感染，還不能掉以輕心。

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，日前進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



中央流行疫情指揮中心研判，雖然病毒源頭來自國外航空機師入境造成傳染，但過程中恐造成3大破口，第一、諾富特飯店因同時提供國內外航空機師檢疫及一般民眾入住，不容易控管；第二、飯店兩館員工未分流；第三、員工有症狀仍照常工作，恐是疫情擴大原因。