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收入飆12倍！現在去印度出差「月領年薪72萬」　網熱議該衝嗎

▲▼ 印度新冠疫情嚴重,火葬場。（圖／路透）

▲印度大量確診者遺體等待處理，大街飄火化人體氣味，宛如人間煉獄。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

印度已經來到單日確診突破40萬的恐怖大關，在印台灣人至少已有11起病例，一名楊姓台籍幹部在1日傳出重症身亡。同一天網路上一則熱門話題則在討論，若在目前的情況下印度的工廠緊急需要人去當地支援，條件是「年薪變月薪」，問人敢不敢冒著染疫風險去？網友紛紛回答，「衝啊哪次不衝」。

原PO在PTT八卦板上發文，標題相當吸引人，「明天出差去印度，年薪變月薪，你要衝嗎？」他說朋友老闆在印度的工廠發生緊急情況，需要有人馬上出發去印度，徵求公司內自願的勇士。

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「在印度期間月薪直接用年薪計算，不滿足月也照百分比算」，原PO說朋友月薪目前6萬，現在去印度等於一個月漲12倍，變成月薪72萬，但不清楚什麼時候能回到台灣，「朋友說人生沒幾次這種賺錢機會，的確要重賞之下才有勇夫。我說印度每天30萬+確診的機會，更何況隱性可能五億人確診，要勸朋友賭一把嗎？」

網友紛紛留言，「富貴險中求」、「疫苗打了快上」、「去啊哪次不去」、這樣年薪八百多萬喔」、「月薪72萬，可以啊」、「衝啊幹嘛不衝，口罩戴好，自費打疫苗，就出發了。」不過也有不少網友持相反意見，「有命花嗎」、「領紙錢可能比較快」、「薪水袋變白包袋。」

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，全球累計第二多確診的印度已經來到1916萬4969例確診、21萬1853死，每周單日確診仍在持續攀高，從4月底的20萬例、30萬例，在本月已經突破單日40萬例確診。

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