弱勢兒童參與海韻＆賀蘭管樂團演出 台南市議會頒發慰問金

▲「台南有愛．議起共享」系列活動在台南市議會廣場舉辦音樂會，由海韻不老樂團及賀蘭管樂團聯合演出，郭信良議長頒發慰問金，希望讓更多台南弱勢學童有機會親近音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南有愛．議起共享」系列活動1日晚上在台南市議會廣場舉辦音樂會，由海韻不老樂團及賀蘭管樂團聯合演出，格外有意義的是，台南市推廣弱勢學童免費課程協會所輔導的兒童們，也參與這場公益表演，台南市議會郭信良議長特頒發慰問金3萬元，希望讓更多台南市的弱勢學童有機會親近音樂。

郭信良議長指出，台南市推廣弱勢學童免費課程協會由鄭淑真教授成立於2014年，常年免費指導弱勢兒童學習樂器、繪畫及英文，不僅用藝術陪伴孩子們成長，並希望為孩子們提供更多機會，是充滿愛心的單位。他很感謝這些小小音樂家們一起到議會廣場表演，也期勉大家帶著對音樂的愛好，走出屬於自己的人生坦途。

1日晚上的「關懷傳承 府城有愛」音樂會由李永聰老師擔任指揮，團員由海韻不老樂團及賀蘭管樂團組合而成，吸引上千名市民朋友前來聆聽。郭信良議長說明，海韻不老樂團是海軍樂隊退役的弟兄組成，賀蘭管樂團則是陸軍樂隊退役軍士官，今日演出還結合了國防部示範樂隊、陸、海、空三軍、憲兵軍樂隊退役人員，陣容十分堅強。

郭信良議長表示，他當兵時在海軍軍樂隊服務，曾兩度參與敦睦艦隊到國外表演，深知軍樂隊的練習強度與高水準。今日的聯合管樂團團員都有30年以上演奏的經驗，而且為了到台南市議會演出，還密集練習了3個月，令人感謝。市議會將力邀所有團員在年底加演一場，讓更多台南民眾得以享受國賓級的音樂饗宴。

郭信良議長強調，由市府和議會共同舉辦的音樂會還有一場，即2日晚上7時起在市議會廣場的奇美曼陀林樂團（A）團音樂會，將帶來近20首樂曲，演出樂器包括曼陀林、木琴、手風琴、口琴、吉他等，悠揚的樂音一定會在聽眾心中留下難忘的回憶，邀請市民鄉親闔家前來欣賞。

維持30分鐘強勁吸力

