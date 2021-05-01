　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

弱勢兒童參與海韻＆賀蘭管樂團演出 台南市議會頒發慰問金

▲「台南有愛．議起共享」系列活動在台南市議會廣場舉辦音樂會，由海韻不老樂團及賀蘭管樂團聯合演出，郭信良議長頒發慰問金，希望讓更多台南弱勢學童有機會親近音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南有愛．議起共享」系列活動在台南市議會廣場舉辦音樂會，由海韻不老樂團及賀蘭管樂團聯合演出，郭信良議長頒發慰問金，希望讓更多台南弱勢學童有機會親近音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南有愛．議起共享」系列活動1日晚上在台南市議會廣場舉辦音樂會，由海韻不老樂團及賀蘭管樂團聯合演出，格外有意義的是，台南市推廣弱勢學童免費課程協會所輔導的兒童們，也參與這場公益表演，台南市議會郭信良議長特頒發慰問金3萬元，希望讓更多台南市的弱勢學童有機會親近音樂。

郭信良議長指出，台南市推廣弱勢學童免費課程協會由鄭淑真教授成立於2014年，常年免費指導弱勢兒童學習樂器、繪畫及英文，不僅用藝術陪伴孩子們成長，並希望為孩子們提供更多機會，是充滿愛心的單位。他很感謝這些小小音樂家們一起到議會廣場表演，也期勉大家帶著對音樂的愛好，走出屬於自己的人生坦途。

1日晚上的「關懷傳承 府城有愛」音樂會由李永聰老師擔任指揮，團員由海韻不老樂團及賀蘭管樂團組合而成，吸引上千名市民朋友前來聆聽。郭信良議長說明，海韻不老樂團是海軍樂隊退役的弟兄組成，賀蘭管樂團則是陸軍樂隊退役軍士官，今日演出還結合了國防部示範樂隊、陸、海、空三軍、憲兵軍樂隊退役人員，陣容十分堅強。

▲「台南有愛．議起共享」系列活動在台南市議會廣場舉辦音樂會，由海韻不老樂團及賀蘭管樂團聯合演出，郭信良議長頒發慰問金，希望讓更多台南弱勢學童有機會親近音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良議長表示，他當兵時在海軍軍樂隊服務，曾兩度參與敦睦艦隊到國外表演，深知軍樂隊的練習強度與高水準。今日的聯合管樂團團員都有30年以上演奏的經驗，而且為了到台南市議會演出，還密集練習了3個月，令人感謝。市議會將力邀所有團員在年底加演一場，讓更多台南民眾得以享受國賓級的音樂饗宴。

郭信良議長強調，由市府和議會共同舉辦的音樂會還有一場，即2日晚上7時起在市議會廣場的奇美曼陀林樂團（A）團音樂會，將帶來近20首樂曲，演出樂器包括曼陀林、木琴、手風琴、口琴、吉他等，悠揚的樂音一定會在聽眾心中留下難忘的回憶，邀請市民鄉親闔家前來欣賞。

維持30分鐘強勁吸力

ET快訊
60歲爸抽屜藏壯陽藥！　女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」
劉德華億萬身價弟「落腮鬍身材壯碩」　網驚：完全不像
快訊／印度新冠肺炎疫情惡化　首名台幹染疫身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

弱勢兒童參與海韻＆賀蘭管樂團演出 台南市議會頒發慰問金

在家報稅兼防疫　多重機會抽好禮「總獎金95萬」

新北宜蘭跨縣市推SDGs概念　侯友宜逛綠博「有機會商店」

桃園2021年模範母親表揚　最高齡者101歲...長壽秘訣令人驚呆

雷達出現漁船鵝鑾鼻海域滯留　機警管制官派遣展開12hrs海上救援

基進黨不「激」進！　「彩繪母親」特溫馨

桃園百工菁英獎　表揚40位傑出新住民

鹿耳門溪口戰鼓聲響　中外學生仿鄭軍登陸鹿耳門重現登陸歷史

苗栗女暗夜跌落水溝「大喊救命」　警消即刻救援

屏東縣加強治安稽查　持續實施擴大臨檢不容聚眾滋事

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

消失6年男友突出現：妳這一輩子注定是我的　一回來就求婚...陳意涵「為什麼我要等你！」

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

弱勢兒童參與海韻＆賀蘭管樂團演出 台南市議會頒發慰問金

在家報稅兼防疫　多重機會抽好禮「總獎金95萬」

新北宜蘭跨縣市推SDGs概念　侯友宜逛綠博「有機會商店」

桃園2021年模範母親表揚　最高齡者101歲...長壽秘訣令人驚呆

雷達出現漁船鵝鑾鼻海域滯留　機警管制官派遣展開12hrs海上救援

基進黨不「激」進！　「彩繪母親」特溫馨

桃園百工菁英獎　表揚40位傑出新住民

鹿耳門溪口戰鼓聲響　中外學生仿鄭軍登陸鹿耳門重現登陸歷史

苗栗女暗夜跌落水溝「大喊救命」　警消即刻救援

屏東縣加強治安稽查　持續實施擴大臨檢不容聚眾滋事

企聯女壘／陳安心大爆發轟5打點　台中企聯虎奪首勝

中醫針灸刺破肺！簡莉紋提告遭反咬抹黑　怒發聲明：都有對話截圖

路燈下有貓？他想上前嚕貓　湊近一看「發現真相」超失望

獨家／何孟遠「結束生命大家就會原諒我」憂鬱症再犯

高雄情侶逼幼貓跳床！養3週「地上慘死」她PO文討拍遭網轟

劉亞仁男密友發文：現在才好像稍微知道？　疑曝情侶裝同框照

好市多美式「送蛋糕」！她買一杯嚇壞：才40元　原因曝光秒懂

雷／《火神的眼淚》震撼首播！「2大哭點」PTT鄉民推爆

Aston Martin「沒擋風玻璃超跑」推限量車！僅88台買車送安全帽

辣模日光浴遭狂粉偷拍！　一轉頭「超近距離對視」嚇瘋：像恐怖片

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

車商豪擲7000萬！　旗艦店落腳嘉義市

百人與大海拔河　北海岸重溫「牽罟」捕魚

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

彰化3.5萬頭牛全打完牛結節疹疫苗

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

屏東小黃即起按錶收費　違者開罰、情節重大拔牌

台南藍軍要求市長「保重」減肥

台南市議會廣場一連3天精采表演

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

在家報稅兼防疫　多重機會抽好禮

三芝區農會「當男人戀愛時」場景曝光

更多熱門

相關新聞

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

3年1科的台南市市定民俗「土城香」於4月30日熱鬧登場，5月1日總統蔡英文、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃一同參與第2日的扶轎出轎儀式，場面莊嚴肅穆，參與信眾上萬，彰顯民眾對傳統文化與在地信仰的虔誠與熱情參與。

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

台南「土城仔香登場」

台南「土城仔香登場」

台南市議會廣場一連3天精采表演

台南市議會廣場一連3天精采表演

台南藍軍要求市長「保重」減肥

台南藍軍要求市長「保重」減肥

關鍵字：

弱勢兒童海韻賀蘭管樂團台南議會慰問金

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

元元遭何孟遠爆是飯局妹、笑荳荳窮酸　氣炸回應

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面