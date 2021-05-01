蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」　與黃偉哲為鹿耳門媽出巡扶轎出香

▲蔡英文總統親自參與台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統1日上午9時左右，在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、立委陳亭妃及聖母廟主委王明義等人陪同下，參與台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會第2日香活動，蔡英文總統等人為鹿耳門媽出巡扶轎出香，祈求國泰民安、風調雨順。

台南市安南區鹿耳門聖母廟4月30、5月1、2日，一連三天舉辦「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，共有90餘間宮廟參與，遶境範圍主要以安南區為主，另亦將前往七股區等溪北地區宮廟參香，將有上萬人參與遶境，感受媽祖澤被萬民的感動。

正統鹿耳門聖母廟辛丑科禳災祈安香醮「土城仔香」1日是第2日香遶境，蔡英文總統上午9時，在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、台南市議長郭信良、聖母廟主委王明義等人陪同下，參與「土城仔香」活動，蔡英文總統等人，並為鹿耳門媽出香扶轎，祈求媽祖保佑台南風調雨順、國泰民安。

黃偉哲指出，土城聖母廟刈香舉行時，王船只祭不送，待刈香祭祀完畢，則再將王船送回廟中供奉，是「土城香」的特色，遶境日程：4月30日上午6時土城香第一日香、5月1日上午6時土城香第二日香、5月2日上午6時土城香第三日香。

這次「土城仔香」活動採「三出三進」方式，每日清晨出巡，當日晚間返回聖母廟。遶境隊伍計有90餘宮廟及所屬神轎、陣頭。首日清晨6時出香，由鹿耳門聖母廟出發後，沿台17線經國姓橋往北前往七股區19間宮廟參香，預定當晚9時起，原路返回聖母廟。第2日清晨6時出香後，均於安南區內各境遶境，範圍包含四草、鹽田、海尾、什三佃、總頭、新舊和順、中洲、新寮等境社區，晚上九時返回。第3日出香後亦均於安南區內遶境，範圍包含本淵、溪心、什二佃、溪南、學甲寮等境，晚上6時30分起陸續返回聖母廟，預定翌日凌晨3時安座。

正統鹿耳門聖母廟廟方於活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，儘量避開遶境區域，以避免受到交通壅塞影響（https://mj.24ccs.com/）。相關活動細節可至「鹿耳門聖母廟」官網查詢。

維持30分鐘強勁吸力

