台南市議會廣場一連3天精采表演　崑大時尚秀率先閃亮登場亮相

▲台南市議會郭信良議長、台南市長黃偉哲、陳亭妃立委、崑山科大張世熙學務長，晚上間共同為3天的活動揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

發揚溫馨5月情，台南市議會推出「台南有愛．議起共享」系列活動，4月30日到5月2日更一連3天，每晚7時起，在議會廣場帶來盛大表演。郭信良議長與黃偉哲市長、陳亭妃立委、崑山科大張世熙學務長，30日晚上間共同為3天的活動揭開序幕，邀請市民鄉親闔家前來欣賞，用藝術及音樂提前歡度母親節。



率先於30日晚上登場的是崑山科技大學師生帶來的「吾愛❣無礙」時尚秀，獲得臺南市議會議員們不分黨派出席支持。今晚參與的有Ingay Tali、洪玉鳳、陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、黃麗招、李啟維、楊中成、盧崑福、林美燕及王家貞等議員。



郭信良議長指出，今晚時尚秀展出的是崑山科大時尚展演事業學士學位學程日夜間部同學的畢業服裝作品，呈現出學生們的服裝創意與展演活力，讓大家看到臺南豐厚的時尚基礎。此外，還結合嘻哈社、歌弦社及熱舞等表演，為市民朋友帶來充滿歡樂、愛、與時尚的夏日饗宴。

黃偉哲市長表示，市議會推陳出新舉辦活動，展現新點子、新創意，尤其這3天的表演美不勝收，市民朋友不要錯過。陳亭妃立法委員也大力稱讚今日崑山科大學生們的表現，學生們使出渾身解數，展現在校所學，而且充滿自信與專業，是最好的模範。



對於5月1日和2日的音樂會，郭信良議長也不遺餘力地宣傳。1日的海韻&賀蘭聯合音樂會集結了三軍及憲兵軍樂隊退役軍士兵，他們的演出向來出現在敦睦之旅、國家各部會、外賓訪問及重大慶典，難得到臺南演出，不容錯過。2日的奇美曼陀林（A）團演奏更是結合了多種樂器，選取中外名曲，精采可期。



台南市議會周遭環境在用心整理後，不僅建築物亮化，還有燈光水舞秀，形成一個市民休閒遊憩的好去處。郭信良議長透露，緊接著溫馨5月情系列活動，6月及7月每週五、週六晚上有街頭藝人輪番表演，議會廣場將成為城市新景點，歡迎大家多多來親近議會。

維持30分鐘強勁吸力

