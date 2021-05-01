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台南「土城仔香登場」　鹿耳門媽出巡廟會遶境黃偉哲扶轎

圖：台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香，遶境活動十分熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

圖：台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香，遶境活動十分熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區鹿耳門聖母廟4月30、5月1、2日，一連三天舉辦「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，共有90餘間宮廟參與，遶境範圍主要以安南區為主，另亦將前往七股區等溪北地區宮廟參香，將有上萬人參與遶境，感受媽祖澤被萬民的感動。

統鹿耳門聖母廟辛丑科禳災祈安香醮「土城仔香」30日出香遶境，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人，鹿耳門媽出香扶轎，祈求媽祖保佑台南風調雨順國泰民安。黃偉哲指出，土城聖母廟刈香舉行時，王船只祭不送，待刈香祭祀完畢，則再將王船送回廟中供奉，是「土城香」的特色，遶境日程：4月30日上午6時土城香第一日香、5月1日上午6時土城香第二日香、5月2日上午6時土城香第三日香。

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圖：台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香，遶境活動十分熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次「土城仔香」活動採「三出三進」方式，每日清晨出巡，當日晚間返回聖母廟。遶境隊伍計有90餘宮廟及所屬神轎、陣頭。首日清晨6時出香，由鹿耳門聖母廟出發後，沿台17線經國姓橋往北前往七股區19間宮廟參香，預定當晚9時起，原路返回聖母廟。第2日清晨6時出香後，均於安南區內各境遶境，範圍包含四草、鹽田、海尾、什三佃、總頭、新舊和順、中洲、新寮等境社區，晚上九時返回。第3日出香後亦均於安南區內遶境，範圍包含本淵、溪心、什二佃、溪南、學甲寮等境，晚上6時30分起陸續返回聖母廟，預定翌日凌晨3時安座。

正統鹿耳門聖母廟廟方於活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，儘量避開遶境區域，以避免受到交通壅塞影響（https://mj.24ccs.com/）。相關活動細節可至「鹿耳門聖母廟」官網查詢。

圖：台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香，遶境活動十分熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

惟因活動參與的廟宇眾多，遶境行程時間大幅延長，民眾爭相駐足爭看，可說是台南安南區宗教一大盛事，首香在5月1日凌晨3時才完成活動行程，可見熱鬧一斑。

圖：台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香，遶境活動十分熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，適逢周末假日，參與遶境之宮廟、神轎、陣頭眾多，預料對市區交通產生衝擊。為維護遶境秩序，維持交通順暢，第三分局已於期前多次與主辦廟方會商研議交通疏導與秩序維護事宜，鹿耳門聖母廟管理委員會亦召開協調會議，邀集各參與宮廟代表協調要求配合事項，主委王明義表示，期許透過「宮廟自主，約制管理」的作法，將本次3年1科的香醮活動，作為推動「優質宮廟文化」的典範。

第三分局表示，宮廟科醮是傳統文化的延續，然而隨著時空環境的轉變，維護傳統文化活動的同時，亦應兼顧民眾日常生活與權益，更不容許有任何暴力衝突等脫序情事發生。警察機關將協同民政、消防、環保等部門，要求參與廟會活動的宮廟團體，在維護治安平穩、交通順暢、秩序良好的前提下，共同建構「優質宮廟、文化府城」的廟會文化。

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