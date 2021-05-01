黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科　偕同扶轎祈求國泰民安共度水情及疫情難關

▲蔡英文總統親自參與台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會活動，在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、聖母廟主委王明義等人扶轎出香。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3年1科的台南市市定民俗「土城香」於4月30日熱鬧登場，5月1日總統蔡英文、內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃一同參與第2日的扶轎出轎儀式，場面莊嚴肅穆，參與信眾上萬，彰顯民眾對傳統文化與在地信仰的虔誠與熱情參與。

總統蔡英文表示，很高興來參與台南人的大事3三年1科的土城香盛會與扶轎，藉此盛會誠心向媽祖祈求台灣人民平安順遂，團結一心共同努力，順利度過疫情與水情難關，尤其是如今面臨疫情出現變化，必須嚴肅面對，請大家都要戴好口罩，同心面對疫情的挑戰，有施打疫苗意願與需求的民眾也能前往登記，相信持續守住疫情，台灣的經濟也會更加揚升。

台南市長黃偉哲表示，陪同蔡總統參香扶轎，主要希望藉由媽祖的神威顯赫，保祐天降甘霖，也要疫病袪除。因應疫情變化，台南5大香科中僅有土城香與西港香如期舉行，希望香科順利舉辦，保佑民眾健康平安。

台南市政府指出，台南正統鹿耳門聖母廟「土城仔香」為「台南市市定民俗」，土城香和西港香、麻豆香、學甲香及蕭壠香合稱為「台南5大香」，乃是由王爺、媽祖信仰發展而出，信眾俗稱「鹿耳門媽香 五府千歲醮」，深具歷史意義與地方特色。

台南正統鹿耳門聖母廟籌辦辛丑科禳災祈安香醮，自4月30日至5月2日展開為期3天的「土城仔香」遶境祈福，參與遶境的民俗藝陣亦是亮點，包括青草崙「蜈蚣陣」、郭岑寮「金獅陣」、虎尾寮「宋江陣」、蚵寮角「白鶴陣」等十分吸睛。「土城香」首日北巡七股區，次日在安南區境內祈福，第3日則遶境土城地區本境及學甲寮，屆時各村庄友宮神轎及文武陣頭陪同媽祖遶境，預估每日參與信眾有上萬人潮，香陣綿延數公里，十分熱鬧。

在地民意代表，立委陳亭妃、市議員郭清華、陳怡珍與蔡旺詮也都來參與3年1科的土城香盛會，一同祈求信眾健康平安順利。

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