快訊／兒趙介佑染毒損黨形象　趙映光請辭民進黨市黨部評召止血

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光因兒子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會輿論譁然，宣布請辭評召職務。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，黨中央要求快刀斬亂麻火速開除黨籍，但市黨部主委吳怡農30日受訪表示，應照程序走，最快5月3日才會完成開除趙介佑黨籍的程序。由於兒子染黑，面對外界要求請辭不斷的聲浪，趙映光在30日傍晚透過書面聲明請辭評議委員會召集人之職務。

民進黨北市黨部指出，趙映光宣布即刻辭去民主進步黨台北市黨部評議委員會召集人之職務。造成社會觀感不佳、嚴重影響本黨的名譽和形象致上最深的歉意，深深鞠躬。據了解，趙映光僅請辭召委職務，但包括評委、黨籍等，都仍保留。

趙映光30日下午受訪表示，「首先對我兒子浪費社會資源、造成對黨的傷害，深深感到抱歉。昨天評委會沒有對我兒子做出決議，我非常感謝何志偉委員的力挺，我感受到何志偉有情有義，我非常感謝」。

趙映光說，「不能因為我們的私誼而造成對黨的傷害，我建議黨應該盡速召開評委會，對趙介佑處以最嚴厲之除名處分」。

趙映光表示，「我只是北投地方小人物，我不是什麼黨政高層，媒體不用放大我的地位與影響力」。有幸在陳勝宏董事長的一路栽培跟支持，在2006年進入市黨部擔任執委，後來擔任評召，都是地方黨部的黨職，都是陳勝宏董事長的支持。

趙映光表示，今天此事最對不起黨與陳勝宏董事長、何志偉委員，「你們昨天在評委會對我兒子的力挺，我銘感五內，希望此事到此為止」，評委會盡快召開、盡速處理。

最後趙映光還表示，感受到何志偉委員的這份情誼，「我有生之年會全力支持你們家族的任何選舉」。