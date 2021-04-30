咖啡店闆娘等到救命恩人了！鮮肉男正面帥照曝…是警專海巡生

記者邱中岳、陳羿妏／台北報導

宜蘭羅東「貓咖飛」咖啡店老闆娘日前於廚房突然昏倒，所幸當時一名男客人見狀，立即上前實施CPR，才把她從鬼門關救回來，而她相當感激，希望可向救命恩人表達感謝之意，便上網PO文尋人。對此，今稍早傳出好消息，這名救命恩人找到了，是警專38期海巡生李泰億。

▲▼警專38期海巡生李泰億及時實施CPR，救起老闆娘。（圖／記者游芳男翻攝、警專提供）

回顧整起事發經過，「貓咖飛」老闆娘17日下午一個人於廚房工作時，突然昏倒，此時男客人見狀，立即上前替闆娘實施CPR，讓闆娘恢復意識後，送往醫院治療；老闆娘休養6天後出院，因希望能找到救命恩人，以表感謝之意，但只知道男客人喜歡貓，卻不知如何開始尋人，便於貓咪社團上發文。

▲咖啡店老闆娘想找救命恩人，希望可以好好招待對方。（圖／記者游芳男翻攝）

文章經轉發、媒體報導後，今傳出好消息，老闆娘的救命恩人找到了，是警專38期在校生李泰億。警專公共關係室王主任今證實，李泰億出身雲林，是海洋巡防科二年級學生，平時在校表現優異，與同學相處良好，同時也是初級救護課程助教。另外，警專校長鍾國文得知此事後，也肯定李泰億的表現，除了贈送一顆硬碟作為禮品，並予以嘉獎肯定。

▲李泰億獲校長頒發獎品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李泰億在校表現優良。（圖／警專提供）

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