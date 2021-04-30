網爆「吳怡農條款」成黑道入黨敲門磚　徐巧芯：原來吳就是周處

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入販毒案件，引發黨中央關切，民進黨陷入黑道風波重創形象。對此，台北市議員徐巧芯30日在臉書分享PTT上爆掛，有網友指出，去年民進黨通過「吳怡農條款」，除了保送吳怡農參選台北市黨部主委，但卻成為黑道入黨的敲門磚。

網友表示，去年民進黨透過一群人修了一個「吳怡農條款」，讓原本要入黨滿兩年才能被選舉為黨職的條例作廢，保送吳怡農參選台北市黨部主委；而吳怡農選上之後，同一批人再次運作，以吳怡農為樣本，號召青年參與為名，通過新的黨職人員選舉辦法，讓入黨兩年才能投票的規則，比照吳怡農條款修改為一年。

網友指出，有中常委私下表示，以前為了避免人頭黨員、黑道入黨，才訂定入黨兩年的標準，但「吳怡農條款」通過之後，某派系這一、兩個月已經入黨4、5千人，不免讓人質疑，「四五千名黨員哪裡來呢？」也歡迎大家打聽，是不是有人最近透過黑幫組織大量招募年輕人（黑道）入黨，包含的不止這次趙氏家族的北聯幫！

該篇PTT貼文引起熱烈討論，徐巧芯透過臉書反問吳怡農「如果你忽然發現自己原來就是周處，你還會願意除三害嗎？」

徐巧芯表示，當時外界都用包裝青年參政的角度看待這件事，還有不少國民黨的年輕人相當羨慕，覺得民進黨比較有招手年輕人加入的誠意。結果，這些年輕人入黨，但他們的身分是什麼？是否部分是像趙介佑及其所支持的黨代表候選人那樣，早已涉入不少刑事案件？

針對吳怡農說不容忍黑道，徐巧芯也喊話對方，應該趁此機會重新檢視最近入黨四、五千人都是什麼樣的人，並予以相對應的黨紀處分。千萬不要到時候事情又爆發了，才說都不知道。

徐巧芯強調，台北市民的幸福是希望能夠平安的度過每一天，不受到暴力、毒品、槍枝的威脅。當民進黨的家內事已影響到社會大眾，昔有「周處除三害」的故事，若套用到現在，現在清查還來得及。願「新政治」帶給吳怡農的勇氣，不是被背後盤根錯節的勢力摸頭，而是能帶來大刀闊斧的實際改革。

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