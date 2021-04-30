驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　20名同學直擊尖叫逃命

記者游瓊華／台中報導

台中嘉陽高中一名高職一年級的張姓女學生30日上午在過馬路時，慘遭公車猛撞，經送醫搶救後，不幸傷重死亡。事後撞擊畫面曝光，只見當時一群學生正準備過馬路，沒想到公車卻毫無煞車直直衝過來，其他學生嚇得驚慌逃竄，但張女逃生不及慘遭撞上，接著再被公車右前車輪輾過，最終傷重不治。

▲女高中生遭公車輾斃。（圖／記者白珈陽翻攝）

透過畫面可以看到，事發當時一群學生正準備過斑馬線到學校上課，但沒想到，畫面右方的公車卻朝他們直直衝來，嚇得學生們驚慌逃竄，張女逃生不及，當場遭到公車撞上，而她倒地後又遭到公車輾過，最終因左邊氣血胸，腹部內出血、肝臟撕裂傷、骨盆骨折，經搶救後仍宣告不治。

公車司機事後向警方供稱，當時下坡時煞車失靈，他連踩好幾次煞車都沒有反應，當下只有兩個選擇，一是公車去擦撞山壁，二是繼續往前開，但因車上還有4、50名乘客，他擔心擦撞山壁會釀成更多傷亡，只好繼續往前開，才因此撞上女學生。

此外，客運公司廖姓營運長稍早也現身張女靈堂，他表示，該公車4月才剛完成檢修，而目前必須等檢調調查才能確定問題。另外，廖姓營運長提到，肇事司機過去有過一些非他責任的肇事，不過全案目前仍在調查釐清中。