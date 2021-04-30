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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師：「3醫護隔離」不排除提告

華航機師現場。（圖／王必勝提供）

▲華航機師注射疫苗。（圖／王必勝提供）

記者羅婉庭／新北報導

華航諾富特飯店中級主管（案1120）確診新冠肺炎，出現症狀後三度前往新北市三重區某診所就醫。《ETtoday新聞雲》30日訪問到該診所醫師，他無奈表示，該患者是4月19、21、26日前往就醫，但三次皆隱瞞TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚），如今診所被停業，三名診所人員被隔離，不排除提告求償。

醫師表示，他也是看新聞才知道詳細情況，事前更不知道該病患是華航諾富特飯店中級主管，就患者陳述病狀，包括流鼻涕、咳嗽、拉肚子，體溫為36度多接近37度，當時初判是諾羅病毒感染。

對於外界質疑診所專業，醫師嘆氣表示，醫生不是神，就是自己運氣很不好，他說「這也是老天給的考驗」，面對網路批評覺得非常很冤枉，盼網友不要再說風涼話。

醫師也批評防疫旅館警覺性太低，華航機師已經染疫，明知疫情可能擴散，應該嚴格管制人員動向，人員出現症狀後卻能出來趴趴走好幾天，「害了善良的小診所」。醫師判斷，可能該病患也害怕「報官」，才隱瞞職業別及旅遊史，若診所知情，不可能不建議他轉往大醫院進行採檢。

最後，醫師表示，希望經過這件事情，政府面對疫情的戒備提升，警覺性會更加強，反應更迅速，絕對不可以再發生同樣的事情。 

▲桃機諾富特飯店外都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃機諾富特飯店外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

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