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日本郵輪飛鳥2號航行中傳確診！295人急返橫濱港

▲▼日本郵輪飛鳥2號。（圖／翻攝自官網）

▲日本郵輪飛鳥2號。（圖／翻攝自官網）

記者郭家榮／綜合報導

日本豪華郵輪「飛鳥2號」29日剛從橫濱港出海，載著近300名旅客往東北的青森和北海道航行，不料途中傳出有人確診新冠肺炎，船公司緊急取消旅程，準備返回橫濱港。

根據《NHK》報導，飛鳥2號出發前一周已要求乘客出示PCR篩檢陰性才可登船，接著在上船前再對登船的295名乘客做PCR篩檢，結果有人呈現陽性反應，確診新冠肺炎。此時，郵輪已在開往東北青森港的海上，船公司緊急中止旅程，全船開回出發點橫濱港。

報導指出，感染的乘客是夫婦結伴參加，目前已在獨立的房間隔離，周圍區域都有穿著防護衣的機組人員待命，防止任何人進入隔離區域，而其他乘客也都在自己的房間等候，目前為止沒有乘客傳出發燒或疑似染疫的症狀。

為了避免接觸染疫的可能性，在船上出現確診案例後，餐飲一律由機組人員運送，放進掛在客房門口的袋子裡，並針對廚房、電梯、人員通行的走廊進行重點消毒，並減少乘客間的接觸。

2020年2月鑽石公主號群聚感染事件，凸顯出郵輪防疫政策的規範不足，故後續復航的郵輪都必須遵守相關的防疫新規定，而飛鳥2號在去年10月已進行應對新冠肺炎的訓練，因此對於該起確診已能及時因應。

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