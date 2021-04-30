4確診「傳染力強」！　鄭文燦：4／15~28住諾富特777人須隔離

記者沈繼昌／桃園報導

針對華航諾富特飯店發生機組員與員工確診案例引發國人嘩然！桃園市長鄭文燦30日在臨時防疫會議上表示，飯店已於29日完成淨空作業，包括機師、飯店員工等共計412位已集中檢疫所，並逐一完成採檢，對於確診者部分住在桃園市境內者須進行疫調追蹤與隔離措施；至於防疫旅館部分已請觀旅局協調3家防疫旅館提供300個房間提供機組人員進駐。

▲桃園市政府30日下午臨時召開防疫會議，市長鄭文燦表示，諾富特飯店已完成淨空，確診者部分要做好疫調追蹤與必要隔離措施。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市政府30日下午4時許在市府召開臨時防疫會議，鄭文燦指出，諾富特飯店完成清空後，目前已安置在6個集中檢疫所，總計412位，包括200位左右是員工，其他部分則是機師、外籍機師與20位房客，針對此部分，仍然繼續採檢中，有部分員工確診，市府必須進行疫調、追蹤與隔離，目前4位確診者有2位居住在桃園，衛生局等單位已充分掌握足跡疫調，進行必要隔離措施，另外2位則居住在外縣市，市府也透過中央流行疫情指揮通知外縣市衛生局，進行隔離作業。

鄭文燦說，個案1112，雖不在華航機師確診事件中，但其足跡非常廣泛，市府已針對其涉及足跡，包括平鎮區活動中心舞蹈班、中壢區阿曼達舞廳、桃園區中埔國小樂齡學習班與其接觸家人，總計隔離204位。其中舞廳隔離109人，學校樂齡班隔離40位，主要目的是因近距離接觸，希望能夠最大範圍匡列，減少傳播風險。

▲桃園市政府30日下午臨時召開防疫會議，衛生局長王文彥列席報告最新防疫數據。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，針對諾富特飯店淨空後，回國機組員還是有防疫旅館需求，鄭文燦說，市府已協調3家防疫旅館，提供300個房間，目前已有65個機組員入住，並要求觀旅局務必要求防疫旅館需徹底執行隔離服務，工作人員須穿戴隔離衣、戴手套，以減少防疫旅館風險，防疫旅館人員也可納入優先接種疫苗範圍，希望防疫旅館的防線能夠守住。

針對3所學校防疫對策，市府也針對50幾名學生進行採檢，截至目前為止都是陰性，詳細部分需由中央疫情指揮中心說明，3所學校包括西門、錦興國小，另中埔國小已進行樂齡班停課。

鄭文燦強調，針對華航諾富特飯店部分，中央已拍板定案追溯方案，從4月15日到4月28日，凡是曾住過諾富特飯店房客需進行追蹤隔離，初步統計有777人，其中設籍桃園有285位，市府會進行隔離作業，若只是到諾富特飯店用餐或是參加活動婚宴者，則呼籲要做自主健康管理，屆時若有進一步狀況，市府會向大家說明。

媒體還詢問，現在開始出現一些無症狀或症狀不明顯出入這些場所，會不會擔心或有哪些需要檢討？

鄭文燦強調，目前是針對抗體陽性反應，針對這部份近距離接觸採取自主健康管理，個案不是無症狀而是過去可能有感染紀錄，體內有抗體反應，華航諾富特飯店的4名員工，根據中央疫情指揮中心所公布資料，個案是16至26之間的CT值，這代表具有相當傳染力，市府對於疫調必須要徹底、隔離徹底。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►職業賭場藏大型工地 警扮工人揮汗爬11樓「回馬槍」逮26人

►「寶和會」槍手有特權！獲典獄長批准12次特見 矯正署將調查

►入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦撂重話：違者最高罰100萬