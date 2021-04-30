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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農被揭為搞政治吃相難看　徐巧芯感嘆「何志偉的話」宛如預言

▲北議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

▲北議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲兒趙介佑涉毒及詐欺案，對於是否立即開除其黨籍，黨中央與北市黨部卻意見分歧，沒想到，有網友29日晚間踢爆民進黨北市黨部主委吳怡農與趙家關係匪淺。對此，國民黨北市議員徐巧芯回想起民進黨立委何志偉曾說過的話，感嘆「如今看起來就像一個預言一般」。徐巧芯也說，如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，她就會覺得吳怡農不過如此爾爾。

趙介佑涉毒案，民進黨高層極為震怒，甚至已明示「開鍘」態度，然而北市黨部29日下午評委會僅決議受理啟動調查，下周再召開會議討論，未立即作出開除黨籍的懲處；對於北市黨部未快刀斬亂麻，民進黨中央黨部罕見連發2聲明，雖表示北市黨部依循黨張籍紀律評議裁決條例規定進行處置，但也強調此案嚴重影響黨的名譽及形象，明確表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度。

眼見民進黨黨中央與北市黨部對是否立即開除趙介佑意見分歧，有位網友在八卦版批評吳怡農包庇囂張跋扈的趙氏家族太噁心，也踢爆吳怡農與趙家關係匪淺。

內文指出，吳怡農回台後為搞政治大位，為爭取趙家及趙介佑背後合作幫派所掌握的黨員票，吃相難看；去年民進黨北市黨部主委選舉，最一開始挺吳怡農參選的就是趙映光家族，當時吳怡農去黨部登記時，只有3個人陪同，其中2人就是趙映光與趙介佑姑姑、民進黨北市黨部執行長趙心瑜。

除此之外，該網友也列舉2位趙介佑向吳怡農推薦的市黨部代表，皆有多項刑事案件前科。

徐巧芯感嘆何志偉的話宛如預言

對此，徐巧芯在臉書以「吳怡農要證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑！」為題寫道，趙介佑除涉毒品被聲押外，疑似在警方借提人犯時耍特權見親友，甚至從趙介佑臉書就可看出他與北投分局的關係密切。

「這讓所有人一方面詫異警紀是如何敗壞，另一方面更好奇是要怎樣的背景才能讓白道聽命於黑道。」

徐巧芯表示，實際上民進黨台北市黨部有黑道背景早已不是新聞，去年五月民進黨北市主委選舉爆出黑道爭議，前主委、現總統府國策顧問黃承國是大名鼎鼎的天道盟精神領袖，與他友好的前北市議員王孝維也被揭露黑道背景與刑事案件；而現在的評召竟然還是黑道角頭。

徐巧芯指出，與王孝維對立的候選人薛凌，其兒子何志偉更在通過「吳怡農條款」時，屢次提到某次中執會的關鍵字是「黑道」，提及民進黨過去曾因黑道大幅度入黨，黑道一直控制一些東西的問題；此外，何志偉當時還說，一個政黨絕對不能「白道怕黑道，黑道怕警察，警察怕白道」。

徐巧芯感嘆，「這段話如今看起來就像一個預言一般，預示了近期松山分局、北投分局荒腔走板的事件」、「全面執政的民進黨什麼時候把黑道引進門了？看看最近中南部治安越來越差、北部警紀敗壞的各種問題，難道現在是黑道治國了嗎？」

喊話吳怡農割袍斷義

面對趙介佑涉毒案，徐巧芯認為身為民進黨年輕一輩且形象清新的吳怡農，理應迅速開除黨籍，因此驚呼趙家到底對吳怡農有什麼影響力，能夠他此猶豫不決？

徐巧芯認為，吳怡農若要證明自己不是魁儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰；拿出具體的行動掃黑，除了能向外界證明自己不是傀儡，更是年輕新政治被賦予的基本期待，最起碼，不應該縱容黑道囂張地指使白道的行為。

「退一步說，民進黨台北市黨部喜歡讓黑道盤踞是你們家的事情，但是請不要再讓你們這些黑道政客利用政治之名，行傷害台灣法治之實。」徐巧芯如此向吳怡農喊話。

徐巧芯表示，如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，她會不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，她則會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物也不過如此爾爾。

▼徐巧芯臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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