快訊／再增3例本土！全是諾富特員工確診「餐飲部也中鏢」

記者洪巧藍／台北報導

華航機師染疫案擴及機師檢疫諾富特飯店，昨確認1名房務主管染疫，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內再增3例本土病例，其中1人為諾富特昨日發燒員工（案1128），另有2名分別是送集中檢疫所的餐飲部（案1127）、房務部員工（案1129）。

指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，因應案1120確診，已於昨日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性(案1127至案1129)，203人陰性。由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。