黨中央要求火速開鍘　吳怡農照程序「3天後」開除趙介佑

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪談趙介佑案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，黨中央本要快刀斬亂麻，火速開除趙介佑黨籍，但卻卡在實際執行的市黨部這一關。儘管黨中央連發新聞稿「明示暗示」要盡速開鍘，但市黨部主委吳怡農30日受訪僅表示，會「盡快」開除黨籍，依流程規定最快在5月3日就能完成開除趙介佑黨籍的程序。

吳怡農表示，過去這幾天，我相信社會大眾都非常憤怒、氣憤，黨員也非常部開心，我更是生氣。我們絕對不可以因為一個人的錯誤行為，傷害集體的努力，更不可以容忍任何傷害社會的事情，所以在司法面，民進黨的態度非常清楚，全心支持司法單位、檢調單位做審判。

媒體問到，為何昨天不開除而要等到下週？吳怡農說，在他得知消息的第2天，就決定召開執委會，「我身為主委有權利召開執委會，針對這件事提案，執委會也一致共識同意開除這位黨員，把案子送到評委會」。

吳怡農表示，根據民進黨的黨規，任何當事人被處分，需要有3天前被告知的權利，也就是評委會要調查、開除任何黨員，3天前要接到通知，因此昨天執委會開完後，立即發出通知，預計在禮拜一（5月3日）就可以順利走完程序、開除趙介佑。

而被外界質疑是傀儡主委、怕趙氏家族？吳怡農表示，首先，我們對黑道是絕對不容忍，「只要我在、民進黨台北市黨部就不會受黑道影響」，再來，民進黨處分黨員的程序是先召開臨時會議，要給予當事人3天的時間，才可以開除。

「我覺得做任何事情，特別是要處理錯誤行為，要用對的方式去解決問題，這才可能建立社會大眾對我們信任。」吳怡農表示，了解這件事社會對台北市黨部有很多期待，從自己開始到每一位幹部，都應該接受社會檢視，這是我們必須面對的，也希望大家看清我們以後會做的事情，再給予我們更好的、公平評價。

吳怡農說，自己跟各位一樣，恨不得馬上開除不適任黨員，包括這位趙姓黨員，「再說一次，我也恨不得馬上開除他」，但黨有程序、角色、權限，身為主委，沒有權利直接開除任何一位黨員，能做的只是召開緊急會議，把提案送到提委會，提委會通過後依照程序送給評委會，發出通知後3天做開除動作，這是我們可做的。