被指黑道？　趙映光怒駁：不當影射！入黨黨員要嚴審

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑染毒遭收押禁見，後續還爆出趙家黑道背景龐大，而北市黨部主委吳怡農強調不會讓黑道介入黨。對此，趙映光30日下午受訪表示，民進黨沒有黑道問題，呼籲入黨黨員應該要嚴審。

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光開記者會對外說明，並深深一鞠躬表達歉意。（圖／記者湯興漢攝）



對於遭指幫派分子，行政院長蘇貞昌也說民進黨不容幫派染指，趙映光強調，這都是不當影射，誰沒年少過，不能二、三十年前的事拿出來講，社會要給他改過自新的機會，自己也會努力負責做該做的事就這樣。

趙映光說，自己做生意20幾年，希望媒體秉持公正報導，不要把他孫子的照片刊出來，不過度渲染；他也坦言，三教九流的朋友都有，每個朋友什麼背景都有。

不過黨中央要求火速開除趙介佑黨籍，但卻卡在市黨部主委吳怡農這關，引來黨中央不滿。外傳吳怡農不敢處理，就是因為先前主委選舉時有趙映光力挺。

對此，趙映光否認沒有！吳怡農選舉才1000多票黨員票，因為他是優秀年輕世代，民進黨有這種人才很欣慰，他當選主委事每個人都支持，沒有力挺不力挺。

趙映光也解釋跟吳怡農的關係，就僅止於主委跟評委召集人的關係而已，聊天都在黨部，都是聊黨務的事情，還大讚吳怡農很努力。至於是否辭去評委召集人，趙映光說，辭職會照程序走，不是我說辭就辭。

針對兒子趙介佑染毒重創民進黨形象，趙映光強調，兒子已經成年了，沒有跟他住在一起真的不了解，希望兒子要對自己負責，對妻子小孩負責，若犯法勿枉勿縱重新，改過自新讓我們家得到和諧安寧。