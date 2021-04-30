大力感謝何志偉　趙映光：有生之年全力支持何家任何選舉

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，市黨部主委吳怡農表示，最快在5月3日就會完成開除黨籍的程序。趙映光30日下午出面受訪，除了籲黨中央對趙介佑處以最嚴厲之除名處分，發言內容前前後後都大大感謝立委何志偉的力挺，並強調，「我有生之年會全力支持你們家族的任何選舉」。

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會輿論譁然，4/30趙映光於民進黨台北市黨部外召開記者會對外說明，並深深一鞠躬表達歉意。（圖／記者湯興漢攝）



趙映光表示，首先對兒子趙介佑浪費社會資源、造成對黨的傷害，深深感到澳抱歉。昨天評委會沒有對兒子做出決議，「我非常感謝何志偉委員的力挺，我感受到何志偉有情有義，我非常感謝」。

趙映光說，「不能因為私誼而造成對黨的傷害，我建議黨應該盡速召開評委會，對趙介佑處以最嚴厲之除名處分」。

趙映光表示，「我只是北投地方小人物，我不是什麼黨政高層，媒體不用放大我的地位與影響力」，強調有幸在陳勝宏董事長的一路栽培跟支持下，在2006年進入市黨部擔任執委，後來擔任評召，這些都是地方黨部的黨職，「都是陳勝宏董事長的支持」。

趙映光表示，今天此事「我最對不起黨與陳勝宏董事長、何志偉委員，你們昨天在評委會對我兒子的力挺，我銘感五內，希望此事到此為止」，評委會盡快召開、盡速處理。

最後趙映光還表示，感受到何志偉委員的這份情誼，「我有生之年會全力支持你們家族的任何選舉」。

至於外界認為他應該為兒子的事情請辭評召，趙映光說，「辭職是有心理準備」，但還是要照黨的正常程序走。