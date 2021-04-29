謝長廷缺席立院備詢4分鐘散會　廖婉汝預告5月24日再戰

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷29日回台報告。對此，外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝表示，由於謝長廷無法出席本日會議，她將在5月24日再次排定相關議程，並在上午9時5分即宣布散會，全程僅花費4分鐘。

立法院外交及國防委員會29日邀請外交部長吳釗燮、謝長廷、原能會主委謝曉星、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢。

廖婉汝在會議開始前表示，外交部已經在昨天發文，以防疫需要14天的居家隔離，再加上7天的自主管理為理由，告知謝長廷無法出席今天的會議。

廖婉汝說，今天的會議是經過立法院正式函知外交部、駐日代表，外交部與駐日代表竟然聲稱未收到公文、混搖視聽，她要在此澄清說明。

廖婉汝指出，她也已經在昨天也發文給衛福部，確定如果謝長廷在5月24日之後回來報告，最晚需要在5月2日以前到達台灣，並經過衛福部回文回覆可行。

廖婉汝強調，謝長廷日前也向媒體透露，只要立法院通知，他絕對會回來備詢，所以她今天就會把下次的開會通知單，發給外交部與駐日代表，安排就台日相關問題擬定議程，邀請外交部、駐日代表及相關部會到立法院備詢。

廖婉汝也預告，她將在5月24日安排相關議程，邀請外交部、謝長廷及相關單位報告台日之間的相關議題，請外交部告知謝長廷在5月2日前一定要回到台灣，「我相信他訂得到機票，因為他不能出席今天的會議，本席在此宣布散會」。

對此，吳釗燮受訪時僅說，外交部將協助告知，在向媒體道謝後即快步離去。

吳釗燮會前受訪時表示，外交部有詢問過中央流行疫情指揮中心，從疫情相對嚴重的國家回國，必須要經過兩個禮拜的隔離，再加上一個禮拜的自主健康管理，外交部在接到開會通知後就有跟召委討論行程能不能調整。

吳釗燮說明，實際上安排今天要讓謝長廷回來報告，以疫情管控的因素，或者是指揮中心的防疫相關規定，「他是沒辦法回來的」。

▼立法院外交及國防委員會散會，外交部長吳釗燮離場。（圖／記者屠惠剛攝）



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