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大放送！雲林機車駕訓補助「不限人數」　年底前都OK

▲雲林縣政府宣布延長補助機車駕訓考照，時間且不限制人次，期望藉由鼓勵機車駕駛人參加駕駛訓練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府宣布延長補助機車駕訓考照，時間且不限制人次，期望藉由鼓勵機車駕駛人參加駕駛訓練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

交通部公路總局為保障機車騎士生命安全，鼓勵年輕學子參與機車駕訓班，增進考取機車駕照的防衛駕駛、安全駕駛觀念，雲林縣長張麗善今(28)日宣布延長補助時間且不限制人次，期望藉由鼓勵機車駕駛人參加駕駛訓練，培養機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛及責任駕駛之觀念。

雲林縣長張麗善表示，交通部公路總局自2019年起推行「推動機車駕駛訓練制度計畫」，今年提供雲林縣200個機車考照前訓練補助名額，為鼓勵剛滿18歲的孩子參加駕駛訓練，建立正確的交通觀念，雲林縣府決定加碼補助，不限制人次且延長期限至2021年底，補助金額比照公路總局1300元，幫孩子減輕經濟負擔，騎車更安全、安心。

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交通部公路總局嘉義區監理所長李輝宏指出，年滿18歲就可以考機車駕照，沒有年齡上限，此次機車駕駛訓練補助是針對初考民眾，訓練課程除術科實地教學外，亦包含6小時課程，含汽車構造、交通法規及駕駛道德各2小時，同時並融入各項防禦駕駛觀念，其能在騎車上路前，獲得最完善的交通安全觀念，保障行車安全。

雲林縣政府工務處說明，雲林縣境內本次配合之駕訓班有「東泰駕訓班」、「永慶駕訓班」，設籍雲林縣之居民或是在雲林縣就讀公私立學校之學生都可至前述兩家駕訓班參加普通重型機車班訓練；針對補助內容若有任何疑問，可至交通部公路總局嘉義區監理所網站查詢或洽交通部公路總局嘉義區監理所雲林監理站及雲林縣政府工務處詢問。

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