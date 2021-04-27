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車手入境雲林提領詐騙款　雲警跨縣徹查瓦解詐騙集團

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（27）日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕羅姓、吳姓與黃姓等3名主嫌在內12名車手、收水手等犯嫌， 警方調查兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗在中南部行騙，得手上千萬元，偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦，羅嫌等3人由雲林地方法院裁定收押。

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局刑警大隊去年11月時發現，在轄內提款機提領詐欺款項次數增加，去年12月查獲張姓車手後，持續追查幕後主嫌及集團共犯，針對查扣之各項證物及手機訊息進行過濾、分析，於4月初陸續收網將相關犯嫌共12人拘捕到案。

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組調查指出，其中以羅姓主嫌（36歲）為首之車手集團，自去年11月起開始犯案，作案區域橫跨臺中以南、高雄以北各縣市，提領上百筆贓款，受害人數初步清查共計69人，得手500多萬；警方於4月12日至21日間循線逮獲羅嫌到案後，其矢口否認犯行，但經專案小組抽絲剝繭，串聯各項事證，終由法院裁定羈押。

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方於桃園市民宅查獲黃姓主嫌為首詐欺集團，並查扣賓士、中華自小客車各1部、贓款17萬9千元、筆電2台、手機10支、SIM卡10張、點鈔機2台、愷他命、咖啡包、搖頭丸等毒品。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，羅嫌集團活躍區域為嘉義縣中埔鄉、水上鄉、台中市一中街商圈、雲林縣土庫鎮等地，共犯劉男、洪女、黃男、王男等四人平均年齡於19至26歲間，都是涉世未深，遭金錢迷惑而誤入歧途，但實際上車手等共犯獲利僅3％。羅嫌於招募新的車手加入集團時，均要求拍攝身分證及簽立借據上繳，所以被檢警所查獲的車手為免遭受羅嫌或集團報復，都不敢指認。

另雲林縣警局刑警大隊與西螺分局等單位於桃園市蘆竹區一處民宅共同查獲黃姓主嫌為首詐欺集團，於該處查獲共犯黃男及張女，並查扣賓士、中華自小客車各1部、贓款17萬9千元、筆電2台、手機10支、SIM卡10張、點鈔機2台、愷他命、咖啡包、搖頭丸等毒品。

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方於羅姓主嫌詐騙集團據點查扣多張提款卡、刀械及玩具槍等物。 （圖／記者蔡佩旻攝）

該案黃姓主嫌遭逮獲後，旗下兩名漏網車手及收水手吳男（26歲）、吳女（20歲）曾於3月4日在斗六地區向方姓被害人詐騙新台幣現金與帳戶提款卡提領，詐騙金額達130餘萬元，亦於4月23日在台中后里區遭警方拘捕。

警方訊後分別將黃男（40歲）歲、黃男（19歲）、張女（22歲）3人，以組織犯罪、詐欺、毒品等罪解送雲林地檢署後，黃姓主嫌現由郭檢察官法院聲請羈押中，另該集團大陸機房與在台相關共犯業已報請郭檢察官開立拘票並請移民署設定境管，將由專案小組持續循線擴大偵辦，並呼籲年輕人不要貪求小利，讓大好人生因此蒙上陰影。

雲林縣警局局長朱宗泰表示，只要詐欺車手敢入轄犯案，絕對查處到底。雲林縣警察局將持續分析詐欺車手犯罪熱時、熱點與犯罪軌跡，由轄區分局及保安警察隊、交通警察隊針對重點金融機構、超商增加巡邏密度，另分析車手入轄交通方式，於聯外道路及高鐵、臺鐵等車站，加強可疑人車之盤查，全面防制詐欺車手於轄內犯案。

▲雲林縣警察局今日宣布破獲詐騙車手集團，逮捕兩集團利用「假檢警、購物糾紛、假親友借錢」等詐騙老梗行騙，12名犯嫌偵訊後依詐欺、組織犯罪等罪移送法辦。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局表示，將持續分析詐欺車手犯罪熱時、熱點與犯罪軌跡，由轄區分局及保安警察隊、交通警察隊針對重點金融機構、超商增加巡邏密度。（圖／記者蔡佩旻攝）


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