生命與建築的對話　元長國小校舍重建獲「2021年建築園冶獎」

▲側邊的斜屋頂是以「夢想翅膀」為設計概念，有為孩子搭起實現夢想舞台的含義。（圖／校方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

融入生態、美術、知識元素，打造孩子「夢想翅膀」環境，雲林縣元長鄉元長國小校舍重建，校園呈現多元藝術空間，獲2021年建築園治獎。「新校舍很讚，棒得讓人想跳舞」6年級學生開心地說，以前教室天花板低有壓迫感，下雨天還會漏水，新校舍全部沒有這些困擾，無論在教室或走廊都很舒服。

▲除了校舍外觀充滿展翅活力，學校在走廊盡頭擺放了一套家用客廳桌椅，下課的時候與同學坐在走廊看風景聊天，體驗到在學校也可以很愜意。（圖／校方提供）

雲林縣元長國小校史超過百年，是全台最早在1985年即設立「特殊教育藝能科-美術資優班」讓藝術資優的學生更能奠定美學基礎。校舍經歷歲月摧殘，建築結構不堪使用下，耗時近2年時間進行原地重建，漏水的走廊、壓迫的天花板，如今變成現代感、明亮、繽紛符合該校藝術風格的建築物，更榮獲「2021年建築園冶獎」。

▲融入生態、美術、知識元素，打造孩子「夢想翅膀」環境，雲林縣元長鄉元長國小校舍重建，校園呈現多元藝術空間，獲2021年建築園治獎。（圖／校方提供）



元長國小校長王曉萍表示，元長國小是雲林縣最早設置美術班的小學，當初在2016年進行新校舍規劃設計時就融入美術元素，搭配鮮明繽紛色彩，呈現小朋友豐富多元美術創作力，另外，斜屋頂是以「夢想翅膀」為設計概念，為孩子搭起實現夢想的舞台。

▲校舍處處可見兼具實用與創意巧思的設計。（圖／校方提供）

王曉萍指出，新校舍讓整個校園變身多元藝術空間，還有許多貼心的設計，教室都有挑高的落地窗，通風與採光都比原有教室要好很多，處處可見兼具實用與創意巧思的設計，很感謝建築師張涵瑋設計監造，與承攬工程翔宏營造用心完成。

▲元長國小新校舍的走廊在通風與採光都非常好。（圖／校方提供）

學童們開心地說，除了校舍外觀充滿展翅活力，學校在走廊盡頭擺放了一套家用客廳桌椅，下課的時候與同學坐在走廊看風景聊天，體驗到在學校也可以很愜意。

▲元長國小新校舍的走廊在通風與採光都非常好。（圖／校方提供）

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