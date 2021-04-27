拍宜蘭橋上傳　抽舊橋文化遺構精美「文鎮」

▲▼拍攝宜蘭橋現況上傳者，可抽中宜蘭橋舊橋文化遺構精美「文鎮」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府體認文化資產的重要價值，特別在拆除宜蘭舊橋時，將部分遺構經過啄磨製成精美「文鎮」，特別準備100份文鎮，提供民眾珍藏，歡迎有興趣民眾在5月12日前，選擇一張拍攝宜蘭橋現況照片，並上傳至網址 https://reurl.cc/XegMKD參加抽獎。

宜蘭橋舊橋興建於1939年，為感念舊橋承載交通樞鈕之歷史地位，宜縣府於現場保留了部分橋墩及橋台文化遺構，並樹立解說牌面，讓民眾瞭解宜蘭橋舊橋的歷史。此外，橋頭柱在拆橋前亦妥善切割保存，設置於新橋旁之草坪上，與新橋承先啟後互相輝映。

而文化資產保存及環境教育一直是縣政府施政的重要工作，縣政府施工團隊也體認文化資產的重要價值，特別在拆除舊橋時，將部分遺構經過啄磨製成精美「文鎮」，特別準備100份文鎮，提供民眾珍藏，歡迎有興趣民眾在110年5月12日前，選擇一張拍攝宜蘭橋現況照片，並上傳至網址 https://reurl.cc/XegMKD參加抽獎。

宜蘭橋於今（2021）年初全面通車後，宜縣府一併改善河濱公園設施，將南、北兩岸橋下空間舖設為廣場，南側近水側設置座椅，提供遊憩民眾休息及活動。同時整建並調整空間及動線，增設露天停車空間（汽車停車位63格、機車停車位70格），並利用適當空間設置洗手間，提供民眾更方便、友善之休憩環境。

宜蘭橋舊橋文化遺構精美「文鎮」抽獎：

一、填寫基本資料並上傳照片（一張宜蘭橋現況照片）抽通車紀念品。

二、4月27日起至5月12日止，於https://reurl.cc/XegMKD網頁登入姓名、身分證統一編號末四碼、手機號碼或電子信箱，並上傳一張宜蘭橋現況照片，即可參加抽獎。

三、由宜縣府隨機抽出100名，贈送通車紀念品1份，於5月18日中午前於宜縣府交通處網業公佈獲得名單。

四、獲得者可於5月18~31日，宜縣府上班日（9時~12時或13時~17時）攜帶得獎人身分證至縣府大廳領取。

五、需郵寄請留完整地址 。（提醒：郵寄碰撞無法保証）

六、逾期未領取者視同放棄。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►要讓你好看！小學女教師恐嚇同事 「帶家私」畫面曝光

►偵查佐涉多次性侵毒品案檢舉人 被害女出面：手機都錄下了

►宜蘭清水地熱爆搶桌 藍衣男「竹籃丟地」嗆：這你們家的？

►現做豆漿20分鐘！超美「珍珠白豆漿機」3080元 實用多功、打果汁也行