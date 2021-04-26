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社會 社會焦點 保障人權

要讓你好看！小學女教師恐嚇同事　「帶家私」畫面曝光

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名小學蔡姓女教師，不滿被校方取消公差假及被記曠職、大過，1月間上午8時許，她拿2支球棒進校，找人事承辦員理論時在辦公室內更揮舞球棒、刀子，嗆說「要讓你好看」，蔡女行徑遭法院判拘役50天，可易科罰金5萬元，蔡女帶球棒進校離譜畫面也曝光。

▲▼小學蔡姓女教師帶2支球棒及刀子進校恐嚇同事。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲小學蔡姓女教師帶2支球棒及刀子進校恐嚇同事。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

判決指出，小學教師蔡女，2021年1月間上午8時許，開車到校後，左手拿2支球棒進入學校辦公室，大罵王姓人事女承辦員說為何取消她公差假，還記她曠職及大過，質問後蔡女放下球棒，還從背包中拿出刀子指向王女說：「要讓你好看」等語，令王女心生害怕。

法院審理時，蔡女否認有恐嚇犯意，辯稱因為喜歡打棒球才球棒進辦公室，刀子則是順路去超商兌換的，當時拿出來一下就放回去，沒有揮舞，也沒有恐嚇的意思。但法官比對王女與證人的說詞，包括蔡女所持的物品、如何進入辦公室等，說法一致。

▲▼小學蔡姓女教師帶2支球棒及刀子進校恐嚇同事。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

且蔡女持球棒、刀子朝王女揮舞的舉動，以及稱「要讓妳好看」等言語，已達一般人見聞後均會感到恐懼，使人心生畏懼，蔡女如愛打棒球，可在進入辦公室前先將球棒放在車內，不用刻意持球棒進入，更不用在談話過程將刀子取出，蔡女所辯不符常情。

據了解，外縣市調來的蔡女沒按照規定請假，宜縣府也寄發存證信函、雙掛號，蔡女都有簽收，但還是沒完成請假程序，她請病假太多，後來又要請公差假，校方不准假，蔡女因此找上負責人事的王女，事發後，學校已停聘蔡女3個月調查。

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