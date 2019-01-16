女子夜跑遇怪男「熊抱拖草叢企圖性侵」　宜蘭警加強巡邏

▲▼宜蘭橋邊14日晚，有狼出沒！宜蘭警分局加強夜間巡邏，要揪出這匹惡狼。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭橋邊14日晚，有狼出沒！一名女子宜蘭河畔路跑時，遇到怪男熊抱，還被拖到路旁草叢意圖性侵未遂，宜蘭警分局說，15日接獲報案後不敢大意，現已調閱監視器掌握犯案對象身影，刻正查緝中，另針對該處已加強夜間巡邏，至於該步道末段照明不足部份，將協請管理單位改善，並呼籲喜愛夜跑的跑友夜跑時應結伴而行，可彼此照應，並盡量選擇較明亮處所活動，避免發生危險。

14日晚間10時許，宜蘭橋下河畔，一名女子沿著宜蘭河畔路跑時，看到南岸有名騎著單車鬼鬼祟祟男子，女子因河畔附近也有民眾運動、散步，不以為意繼續跑步，不料跑到宜蘭橋下時，男子卻突然從暗處衝出，並用從背後將女子整個人環抱住，還將女子拖進路邊草叢意圖性侵，女子雖被男子突然舉動嚇到，但她立即奮力掙脫的大喊說：「我老公就在附近等我！」，男子一聽嚇得逃逸無蹤。女子15日向警方報案，要揪出這匹惡狼。

宜蘭警分局表示，接獲報案後不敢大意，現已調閱監視器掌握犯案對象身影，刻正查緝中，另針對該處已加強夜間巡邏，至於該步道末段照明不足部份，將協請管理單位改善，並呼籲喜愛夜跑的跑友夜跑時應結伴而行，可彼此照應，並盡量選擇較明亮處所活動，避免發生危險。