跟不上時代需求　80年宜蘭橋走入歷史！8/13封橋改建



▲▼80年歷史宜蘭橋走入歷史，13日封橋改建便道同時啟用。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

13日封橋改建，日治時期興建、有80年歷史的宜蘭橋將走入歷史。6日宜蘭縣務會議中，宜蘭交通處表示，南北向的宜蘭橋封橋後，行人、汽機車、15噸以內貨車及大客車，均可以通行舊橋兩側的便橋，而15噸以上大貨車北上可改道長堤路、環市南路及環市東路，南下則可改道溪洲路。宜蘭橋改建工程預計2020年底完工。

宜縣府表示，宜蘭橋將於13日起至完工日止（預計109年12月31日）封閉，進行橋梁拆除及改建工程。

宜蘭橋封閉期間於原橋之上、下游分別設置有南下及北上便橋，以維持原有宜蘭橋提供之交通功能，封閉期間建議汽、機車改由宜興橋或慶和橋通行。

大客車建議改行其他路線，如有路線固定（如公車）等因素需通行便橋之情況，於下橋處路口禁止右轉（南下便橋下橋後禁止右轉環河路）。

至於15噸以上大貨車及聯結車禁止通行便橋，將引導改行省道台九線（環市東路、環市南路）。

▲▼宜蘭橋13日封橋改建，便道同時啟用。（圖／游芳男攝，下同）

另，宜蘭縣長林姿妙在縣務會議中說，已請交通處做好相關的宣導工作，盡量降低施工，對周邊環境的影響，並務必要在2020年底前，讓工程完工。

宜縣府指出，舊橋通洪斷面不足，颱風一來水常暴漲橋底有淹過橋面之險，再因舊橋缺乏人行空間，改建有迫切性。長241公尺，寬21公尺的新宜蘭橋，將以原平板橋雙向4線道的模式改建，並增設人行及自行車共用道、景觀平台等。