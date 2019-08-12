感念宜蘭橋對交通貢獻　公所辦橋頭碑拓印致敬

▲市長江聰淵（左1）等人以橋頭碑拓印來致敬將走入歷史宜蘭橋。（圖／宜蘭市公所提供）

記者游芳男／宜蘭報導

從渡船頭、木橋到混擬土橋，百年來樣貌多變的宜蘭橋即將於8月13日再次拆除、修建，為了感念宜蘭橋對於宜蘭北向交通的貢獻，宜蘭市公所於12日，在宜蘭橋西北側橋頭舉辦宜蘭橋橋頭碑拓印活動，留下居民們對宜蘭橋致敬的記憶。

宜蘭市公所表示，宜蘭河上的宜蘭橋自古以來，深入民眾生活，便利宜蘭市區和新店仔（辛仔罕）兩地的連接通行，一直是南來北往的要道。

尤其是在有橋梁能通行之前，兩岸居民不是靠船渡河，就得涉水，日本殖民時代，宜蘭殖產株式會社興建運行臺車的假橋，人們可以藉著臺車線路旁約3尺寬的通道過河，但是因為沒有設置欄杆，對行人來說很危險。

1924年9月架設木造橋，使用太平山檜木，寬3.6公尺，長187公尺，1925年通行，其後數度因為風災重建。

直到1937年才起造混擬土永久橋，1939年10月16日完工啟用，一直使用到今日，經過多次改建，新路面下依然是舊宜蘭橋的橋墩。

市長江聰淵表示，地景是宜蘭文化的重要底蘊，不同樣貌的宜蘭橋，陪伴大家度過許多年的歲月，默默見證宜蘭的成長與茁壯，如今他們在期待原址改建後新宜蘭橋的同時，透過拓印活動來紀錄宜蘭橋的身影，懷抱感恩的心情，放眼未來。

【更多新聞】

►影／羅東分局偵查佐颱風過後釣魚失足墜海 遺體3天後尋獲

►快訊／颱風過後風浪大！釣客蘇澳港失足墜海 警搜救中

►影／利奇馬北偏…宜蘭閃過風雨「賺到颱風假」！林姿妙：我要去拜天公

►影／夫亂刀砍死妻！死者賣檳榔常有男客搭訕 鄰爆：凶嫌醋勁很大

►燿華電子4死重大工安意外 總經理、總工安室處長2人無罪

►南方澳一小漁船夾板塞「334箱劣質私菸」！海巡起出1.6萬條、市價1千萬

