宜蘭清水地熱爆搶桌　藍衣男「竹籃丟地」嗆：這你們家的？

▲穿淺藍上衣平頭的台中龍東里沈姓守望相助隊隊員，疑為搶桌，將先到之人放宜蘭清水地熱涼亭桌上煮蛋竹籃（紅圈處）掃到地上，還與對方起口角被PO網。（圖／擷取自《爆料公社二社》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

人氣王景點的宜蘭清水地熱，12日下午爆發搶桌風波，後到的台中龍東里沈姓守望相助隊隊員，竟把一群年青人先坐下在戶外公共空間涼亭桌上的煮蛋竹籃掃到地上，被質疑霸桌時還嗆說：「公共空間誰的空間？你們有承租桌椅嗎？有承租嗎？」引發網友熱議：「你成豬、沒承租，丟臉丟到家囉、所以車位沒承租可以亂插隊就是了？」

林姓網友12日在《爆料公社二社》PO文：「丟人現眼的台中龍東里守望相助隊...下午來到清水地熱，我們六個人找到一個空的涼亭東西放在桌上 ，一個人先顧包包與桌上的東西 ，其他人去上廁所與租借籃子。

龍東里守望相助隊的人帶著一個小孩直接坐到位子上，什麼話都沒說，我朋友說我朋友去租借籃子等一下會過來，你們可以先坐沒關係。五分鍾後，我們到位子上來，請他說可以讓我們坐嗎？

他大聲跟我們說這你們家的桌子？你們家的椅子？憑什麼我要給你們坐？我們東西放好人也在這，你們龍東里相助隊的人直接坐過來坐要霸走位子 ，好好講不離開，把我們租借的籃子和我們的傘與包包全部掃到地上，請他撿起來不撿大聲跟我們嗆，我犯什麼罪？憑什麼要撿？

你把我們東西全部掃到地上 我們還要撿什麼道理？

後來其他台中龍東里守望相助隊的人咬著檳榔，事情都沒有了解清楚就動手，推我和我朋友....」

網友紛紛留言：「你成豬、沒承租，丟臉丟到家囉、所以車位沒承租可以亂插隊就是了」、「秀下限的咖小」、「鬼打牆膩！為什麼丟人家東西啊！」、「對桌子沒人承租，桌子你有承租？？？公共空間，憑什麼霸佔，人家借你坐就不錯了，還掃人家東西」、「哀，老屁孩，先來後到，不會喔」、「好想一巴掌給他」、「系欲玩啥小，垃圾老人」。

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