偵查佐涉多次性侵毒品案檢舉人　被害女出面：手機都錄下了

▲劉女指控說，她檢舉藥頭，陳姓偵查佐竟性侵她多次。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名陳姓偵查佐被控藉偵辦毒品之便涉及性侵毒品案檢舉人，受害劉女說她手中有「愛愛時手機錄音檔」。而宜蘭警方回應說，全案已進入司法程序，將全力配合檢方偵辦。陳男另因違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，記一大過處分，3月改派制服警察，並靜待司法調查。陳男遭指控涉性侵，他的同事都相當訝異、不敢相信。

41歲劉姓女子22日指控說，她有毒品前科，不過早戒毒，2020年，她檢舉某一藥頭，36歲、從警10多年陳姓偵查佐，約她在超商碰面問明事由，後來她到警局作筆錄，陳員又到她住處的雙方第3次見面時，陳男進屋就性侵她得逞，完事後陳男丟了一包5公克重安非他命，她應陳男要求付了9千元，但她在陳男離去時，將毒品丟棄未吸食。

後來陳員一直糾纏她，雙方上床4次以上，「愛愛」時她用手機錄下聲音及陳男談論毒品案聲音，錄音檔已交檢警偵辦。劉女表示，陳男常恫嚇說：「我如果出事，也不會讓妳好過」等語，近1年來她受盡委屈，盼司法能早日還她公道。

另，劉女友人21日也PO文指出，陳男2020年5、6月多次性侵劉女，還拿安非他命販售，基隆警方偵辦毒品案時發現後舉發，事發至今劉女走不出陰影，一度想不開而輕生，送醫搶救撿回一命。

警方表示，遭指控的陳男否認涉案，全案2020年7月已函送宜蘭地檢署偵辦，另陳男未事先報備因毒品案要與劉女見面，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」，記陳男一大過處分，3月間並調離偵查隊改派制服警察。

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