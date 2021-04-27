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「我沒不滿！」黃珊珊回擊陳時中：保衛市民安全　不能一問三不知

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

面對染疫機師曾到清真寺一事，台北市副市長黃珊珊26日與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中槓上，晚間直批對方「太離譜」，這樣的管制方法，「台灣要脫離疫災還有很遠的路！」黃珊珊27日再提及，自己不是不滿，只是身為地方政府的北市府有責任要了解狀況，知道自主健康管理等名單，不能一問三不知。

黃珊珊26日上午出席公開場合時，針對染疫機師曾到台北清真寺參加活動，現場400人中包括65名台科大學生，她透露北市疫調應由北市衛生局處理，但至今仍未接獲中央通知。隨後，陳時中於記者會回應，「請副市長（黃珊珊）不要太不滿。」

面對陳時中說「請副市長不要太不滿」，黃珊珊27日上午於市政會議前表示，自己沒有不滿，只是不能理解，中央、地方要一起合作，但需要將資訊完整掌握，若陳時中覺得這些人傳染性很低，或是自主健康管理就可以的話，他們會擔心此華航機師案變得像去年的俄羅斯芭蕾舞團案，當時若不是台北市政府堅持，該舞團恐怕已經上台演出。

黃珊珊強調，台北市政府身為地方政府，不能夠一問三不知，加上未來若有任何防疫需要，北市也可以協助防疫，中央將資訊完整提供，才能做好防疫工作，「不是什麼滿不滿意，是要做到保衛市民安全，而不是我個人情緒而已。」

關於26日向中央反映後，有無得到任合回覆？黃珊珊指出，現在就是請台科大提供名單，之前有請民政局向清真寺要名單，希望能夠趕快掌握，畢竟這些人在台北市活動，即使傳染力很低，地方政府也有責任了解狀況，因為台北市政府還是要知道自主健康管理的名單，以及需要追蹤與關懷。

針對陳時中說，資訊都放在網路上？黃珊珊表示，清真寺通報給北市府的就那幾個人，但清真寺裡有這麼多人，若中央放在網路上，那北市府就不需要問中央了。

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