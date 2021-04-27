台大有12人到過清真寺　校方宣布：即日起不能進入系館

記者許展溢／台北報導

台科大65名師生去過清真寺，和染疫機師參加同活動，台科大今（27日）緊急宣布，為防堵疫情，即日起改遠距授課，直到5月3日。台灣大學和台灣師範大學稍早傳出校內也有人接觸，只要去過的同學一樣採遠距授課，台師大有3外籍生，台大部分，最新確認有12人。

▲台大有12名學生也去過清真寺。（圖／記者張一中攝）



台大表示，4月16日清真寺事件，經查證校內有12人去過台北清真寺，目前均在自主健康管理中，經詢問當天參加活動人員，活動期間全程都有戴口罩，學校安排這些參加當天活動的人員住在單人房，並要求在自主健康管理期間，不進入教室或系館，也不參與校內外活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王根樹表示，去過清真寺的12名學生即日起都不能進入系館。（圖／台灣大學提供）



台大主秘王根樹進一步說明，學校知道清真寺情況後，馬上清查教職員工生是否有人去過，結果有12人參加活動，清查結束後確認住宿地點，都確定安排住在單人房，原本部分有人是住在雙人房或其他房型，也已安排一律住在單人房，也要求參加活動的人配合自主健康管理要求，不能再參加任何校內外活動，同時不能進入校內辦公場所。

王根樹表示，12人都是外籍生，5月3日前這些學生都會採遠距授課。另外，台師大和台科大跨校到台大上課有多少人？王根樹指出，正在了解，校內消毒作業都有依照原本規劃進行。