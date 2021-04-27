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帛琉團太貴沒人跟！交通部擬「補貼PCR檢測費」　每人最多省1萬

▲帛琉首發泡泡團，旅客集合前往採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情下觀光業生計大受打擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光旅遊業生計大受影響，雖然台灣近日與帛琉建立旅遊泡泡，然而因團費過高，導致消費市場反應不佳。交通部長王國材表示，由於出入境都需進行核酸檢測（PCR），每次花費約5000元，跟團一次就要1萬元，交通部擬朝此方向補貼，盼可讓團費回到疫情前的水平，吸引旅客參加。

王國材表示，雖然台灣、帛琉建立旅遊泡泡，然而因團費過高，導致市場反應不佳，王國材表示，差價在於PCR檢測每次5000元、來回都要進行，希望透過補助讓團費回到疫情前的價格，而下一階段旅遊泡泡的新加坡、越南等也都在協商中。

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▲帛琉首發泡泡團，旅客集合前往採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲帛琉泡泡市場反應不佳。（圖／記者林敬旻攝）

交通部為協助業者度過難關，自去年開始補貼業者營運薪資等費用，不過目前僅補貼至今年3月，不少業者都在盼望第二季可持續補貼，王國材表示，對此正在思考相關方案，配合下一階段的振興補貼，並強調旅行社應自立自強，發揮創意推出好的遊程，提升旅遊品質。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，最近一年的入境旅客為17萬5149人次，平均每月14595人，每日479人，僅為108年的1.48％。觀光發展倒退55年，回到民國55年的水準，當年觀光客18萬2948人次。

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