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華航4機隊淪陷！9人染疫「有人無症狀」　機師等血清檢測很絕望

▲▼華航英國班機返台 機組人員。（圖／記者李毓康攝）

▲華航機師累積9人染疫，至今尚無法確定感染源。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師案持續延燒，目前已累積9人染疫，由於個案共分屬4個不同機隊744、330、350、777，至今還找不出關聯性。有華航機師指出，配合擴大篩檢去醫院抽了血，但只能知道PCR檢測結果，大家很擔心自己血清抗體結果到底有沒有染疫過，對此，華航表示，有關新冠肺炎資訊及檢測結果，都由指揮中心統一發布及通知。

中央流行疫情指揮中心26日宣布華航機師案再增2例，目前已累計9位機師及其1名家人染疫，據了解，染疫機師中，有部分人是有些微症狀，例如咳嗽、發燒，但有些則是無症狀，自己也不清楚怎麼會確診。

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另外，根據調查，9名染疫機師分屬4個不同機隊，包含744、330、350、777，由於不同機種，各自關聯性也不大，至今還找不出感染源，這也造成機師們陷入恐慌。

截至4/26華航機師確診個案關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

▲截至4/26華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

有華航機師透露，配合擴大篩檢去醫院抽了血進行檢測，但當下只被告知PCR檢測結果，大家都很想知道血清抗體結果，是不是自己曾經染疫等等。結果詢問公司檢測後續，卻得到公司回應說，這個檢測是由指揮中心做統籌指揮，他們也拿不到資料，不清楚會不會針對個人給結果，讓大家很擔憂、絕望。

有機師認為，因為是抽自己的血，希望在全力配合後，也能夠知道答案；對此，華航表示，有關新冠肺炎資訊及檢測結果，都由指揮中心統一發布及通知。

機師工會則呼籲，由於難以理解當前風險來源為何，機組員對於可能染疫的不安與恐慌正在擴大蔓延中，希望指揮中心與航空公司全面調查，儘速找出問題的根源，並且快速制定補強與風險調控的方向與作為。

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