黃珊珊批中央沒說「北市師生到過清真寺」　陳時中：不要太不滿

▲台科大65名外籍師生去過清真寺，和染疫機師參加同活動，學校已全面消毒。（圖／台科大提供）



記者許展溢／台北報導

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，曾到過台北清真寺，台科大65名外籍生曾與該名染疫機師同場，30日前都不能進校園。台北市副市長黃珊珊今（26日）表示，這件事看新聞才知道，「很shock」，很不可思議北市府完全沒接到通報。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，要請副市長不要太不滿。

這名印尼籍為40多歲男性貨機機師，是在澳洲被驗出有新冠肺炎，有2名接觸者確診，3人公在16日都曾到台北清真寺參加活動。台科大表示，校內有65人也參加這場活動，大部分是學生，包含印尼、巴基斯坦籍，過程學生全程都戴口罩，且活動是朝同一方向朝拜，並非與他人面對面接觸。

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黃珊珊上午受訪說，這件事還是早上看新聞才知道，「我也很shock。」，因為照理來講，北市的疫調是由北市衛生局處理，但他們看到新聞跑馬燈時才得知此事，學生在北市到底有多少人、需要做哪些疫調，都沒接到任何通報，「這是我們覺得不可思議的。」

黃珊珊希望中央儘快把有需要疫調的部分通報給北市府，否則這群人可能活動範圍都在北市市區，甚至搭乘公共運輸，她更強調，學生屬於教育部管，希望中央能盡快把需要協助、疫調的部分通報給北市府，他們才能知道從何下手，否則這些人的活動範圍可能都在北市市區，甚至搭乘公共運輸，北市府希望能有相關資料，可是「目前為止都還沒有。」

▲陳時中要黃珊珊不要太不滿。（圖／指揮中心提供）



媒體問到底是指揮中心要通知？還是教育部通知？陳時中說，台科大部分都是自主健康管理，基本上防疫是中央跟地方在互相合作，「請副市長不要太不滿」，不過在法律規定裡，地方主管機關接獲疑似傳染病報告或通知時，相關檢驗確診結果，當然都會通知地方，地方應迅速啟動檢驗確認傳染病來源或回報中央。

陳時中接著表示，在這次的傳染病法規定中，當第一個病人有症狀發生時，是通報衛生局，衛生局判定後，安排就醫採檢，採檢結果就會上傳通報入口到中央，中央會把這個網路上大家都監控得到的，地方衛生單位都看得到部分，會通知地方衛生局，就要展開即時的疫調，疫調結果就要跟中央做報告。

陳時中強調，足跡的公告是根據地方報上來的相關足跡來決定，哪些對公眾有影響，哪些要公布，要公布疫調結果是中央，但疫調本身是地方，當然中央有接到任何情報，也會跟地方溝通，整體這是中央跟地方合作的模式。

另外，這次台科大65名師生接觸染疫機師是否增加防疫破口機率？陳時中強調，「很低，非常低」，目前也沒有考慮匡列當天參加活動的人並隔離，現在情況就是自主健康管理，只要有症狀就即時回報。

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