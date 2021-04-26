華航機師案1100三採仍陰性「偽陽性可能高」　陳時中：一週後再判定

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

華航機師染疫風波再擴大，今日再有2名機師確診，目前累積9名機師與1名機師家人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，昨日公布的案1100在陽性確診後，二採、三採都屬陰性，過一週之後會再判定，有很高的偽陽性可能。

案1100為澳染疫印尼籍機師擴大匡列的回溯採檢個案之一，是50多歲本國籍男性機師，在4/13-4/17到美國，4/20由公司安排自費期滿採檢，當時是陰性。4/22指揮中心針對澳洲陽性個案回溯採檢，Ct值36，核酸檢驗和血清抗體都是陰性。

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▲1092、1100、1101接觸者採檢結果。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，該案第一次陽性且Ct值高（病毒量低），24日二採採檢陰性、三採也是陰性，過一週之後會再判定，很有可能偽陽性。

目前累積有10人確診，除1人為機師家人，其餘9名機師感染來源仍釐清中，陳時中表示，由於各有不同航程情況，還無法串在一起，目前研判飛國外班機，染疫可能性相對高，但暫時還無法下結論。

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