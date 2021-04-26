華航一周爆9機師確診！部分航班是否停飛　陳時中說話了





▲華航機師累積9人染疫，至今尚無法確定感染源。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師案持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布再增2例，目前已累計9位機師及其1名家人染疫。今有媒體詢問，指揮中心未來是否規劃華航爆出多少個案可能部分停飛？對此，指揮官陳時中表示，現在處置跟運作與兼顧到機師飛航安全，目前是夠的，除非一夜之間爆出幾十個，這時候就需要更完整的措施。

目前華航染疫機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的案1092也是機師，25日再增加2名機師確診，分別為案1100、1101；今再度新增2位，案1102、案1105。

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▲華航爆9機師確診，至今感染源不明。（圖／記者李毓康攝）

有媒體詢問，華航一周內爆出很多個案，未來是否有規劃爆出多少個案可能就要停飛部分航班？或是分批來進行飛航排班？陳時中回應，現在處置上與兼顧到機師飛航安全，目前是夠的，不過如果一夜就爆幾十個，就需要更完整的措施。

陳時中也強調，目前採檢500多位華航機師，召回採檢也僅採出1位，相對是低的，所以應該沒有大量傳播鏈在裡面。至於華航機組員居家檢疫場所部分，將會加派保警跟護理人員進駐，希望協助他們把相關細節做更完整。

▲截至4/26華航機師確診關係圖。（圖／記者嚴云岑製）

陳時中說，今早有討論到會加派保警進駐華航機組員檢疫場所，雖然並沒有要全面接管，但是要進去幫他們把相關細節做得更完整，主要請保警跟護理人員進到裡面去觀察跟指導，看是不是有疏漏的地方要消毒，或是動線是不是做得不夠完整。

至於會加派多少人力進駐，陳時中表示，護理人員不用多，大概一、兩位就好，只是幫他們看看感控概念是不是夠完整，主要是因為這次很多人懷疑是不是居檢場所有感染情況。目前規劃讓專業的人去，例如保警去是看監視器、看走廊有沒有人跑出來，或者監視範圍是不是夠完整，如果去了發現問題太大，也不排除接管，希望完整落實。

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