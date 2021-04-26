打疫苗回台有望縮短檢疫！陳時中透露「試辦計畫」最快5月中上路

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內開始接種新冠疫苗，國際陸續有疫苗護照的討論聲浪，指揮中心指揮官陳時中今（26）日透露國內將展開「試辦計畫」，允許打疫苗回台者可申請檢疫天數從14天縮短為7天，但要接種疫苗兩劑滿1個月才能申請，且需符合相關條件，每天名額低於百人，預計最快5月中實施。

入境者可望因為打疫苗縮短檢疫天數！陳時中證實目前正在研議試辦計畫，檢疫天數從現行的14天降至7天，不過必須接種完2劑疫苗滿1個月才能申請；初步估計每天開放人數會有限度，不會超過百人，且必須在國外PCR採檢陰性、入境後檢驗抗體、檢疫第7天期滿採檢也是陰性才能符合。

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陳時中也透露，試辦計畫不會限國籍與疫苗廠牌，目前案子正在簽核當中，由於其中涉及可行性問題，如抗體篩檢試劑、相關次序排列、安全性等，估計「5月初不可能」，過了月初以後比較有機會。

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