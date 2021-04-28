　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆協調放寬機師檢疫3＋11　范雲出面還原「尊重指揮中心判斷」

▲▼立法院教育委員會,范雲。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

華航機師染疫情形持續擴大，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由原本的「5＋9」調整為「3＋11」，外傳是因為民進黨立委范雲召開協調會導致。對此，范雲表示，檢疫政策絕對尊重指揮中心的專業、科學判斷。

中央流行疫情指揮中心28日公布新增3例本土案例確診，其中2例為確診華航機師的接觸家屬，指揮中心日前宣布放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由原本的「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），外傳是因為4月1日范雲邀相關部會開協調會導致。

對此，范雲說明，她在今年2月底收到桃園市機師職業工會陳情，表示長程航班機組員自從2021年1月1日起，居家檢疫政策從去年長達9個多月的「3+11」調整為「5+9」後，因為長期處於檢疫、值勤、檢疫的循環，陷入身心失調危機。

范雲指出，桃園市機師職業工會與台北醫學大學合作，在今年2月針對駕駛艙組員進行大規模問卷調查，結果顯示近六成機師出現相較過往嚴重的失眠問題（56%）；近七成機師感受到較過往更大的精神壓力（69.9%）；超過八成機師表達在「體能維持上」出現問題（81.9%）。

范雲認為，機組員若是身心狀態不佳，對於飛行安全將造成重大影響，因此才會召開協調會，並在3月29日發出開會通知，將第一線機組人員的身心健康需求、對於飛安的疑慮，當面轉陳給衛福部及交通部，提供一個雙方直接對話的機會。

范雲強調，檢疫政策絕對尊重指揮中心的專業、科學判斷，事實上民航局因考量機組人員身心狀態，曾於3月30日向指揮中心提案，免除組員居家檢疫。

范雲表示，她認為此方案的風險較高，所以才會依據機師工會訴求，請民航局重新提案，並請指揮中心考量科學證據評估，但最終決定權，仍是行政部門本於專業與職權決定。

▼民進黨立委范雲召開「為研商機組人員『防疫健康管控措施』之可能調整辦法」開會通知。（點圖放大／范雲辦公室提供）

▲▼民進黨立委范雲國會辦公室【為研商機組人員「防疫健康管控措施」之可能調整辦法】開會通知。（圖／范雲辦公室提供）

其他人也看了這些新聞...

► 立法院變海底撈？　陳玉珍爆安裝監視器遠端監控國民黨
► 國民黨團也有「海底撈」監視？　立法院出面回應
► 費鴻泰要求游錫堃為監視器道歉　預告下週安排林志嘉專案報告

振興一下我們的美麗

ET快訊
羅志祥耍人當有趣　網友氣炸狂罵：以為很幽默嗎
直言「病毒傳播鏈已斷」！前台大醫欣慰喊：機師們相當了不起
羅志祥裝肖仔？　預告公布「大八卦」結果揭曉
女網紅墜樓猛鬼國宅「聚陰20年死30人」！　誘女上頂樓：下面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部：將在巴拉圭展開台灣國產疫苗臨床試驗

雲林縣牛隻完成牛結節疹疫苗注射　新研發省力型吹箭器提升效率

高嘉瑜要求降公設比反被嗆　他曝綠「派系現象」：次長都看不起她

柯文哲談松山之亂：警界士氣低落　跟警察人事升遷制度崩壞有關

民眾黨邀戰探討二二八、公投立場　台灣基進：欣然接受

要求老舊燃煤機組立刻除役　國民黨：台中人不是民進黨政治籌碼

部桃進駐華航打疫苗　蘇貞昌：請國人不要掉以輕心

民進黨指盧秀燕卡燃氣機組　國民黨嗆秀下限：根本邏輯不通

案1112到桃園4地點　賴清德提醒：相關軌跡者自主管理至5／5

王浩宇爆參選北市議員！首選挑戰王世堅　內心最掙扎「這件事」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

粉絲點《海盜》..蔡依林：我都忘了怎麼唱　「啦~啦啦啦~」等姐有一天想明白！

外交部：將在巴拉圭展開台灣國產疫苗臨床試驗

雲林縣牛隻完成牛結節疹疫苗注射　新研發省力型吹箭器提升效率

高嘉瑜要求降公設比反被嗆　他曝綠「派系現象」：次長都看不起她

柯文哲談松山之亂：警界士氣低落　跟警察人事升遷制度崩壞有關

民眾黨邀戰探討二二八、公投立場　台灣基進：欣然接受

要求老舊燃煤機組立刻除役　國民黨：台中人不是民進黨政治籌碼

部桃進駐華航打疫苗　蘇貞昌：請國人不要掉以輕心

民進黨指盧秀燕卡燃氣機組　國民黨嗆秀下限：根本邏輯不通

案1112到桃園4地點　賴清德提醒：相關軌跡者自主管理至5／5

王浩宇爆參選北市議員！首選挑戰王世堅　內心最掙扎「這件事」

神準預測3月上市櫃公司營收3.36兆　謝金河：成績單令人驚艷

國台辦旗下網站　設兩岸「5G融媒體應用實驗室」

MC姐「世上沒有我怕的事」！出國散心卻遭好友背叛　捲跨國詐騙

32歲男星提告親生父親「偽造簽名」　衰涉6億糾紛…悲慘童年遭挖出

味全龍6下趁雨拿2分　布里悍躲敗投、味全6局2比1統一

幸好讓利路修如願下班！　《創造營》化妝師曝：他在營裡真的很憂鬱

石門新亮點！結合地方「牽罟」特色　新北將闢首座地景式藝術公園

羅志祥耍人當有趣...網友氣炸　「一整排狂刷大罵」：以為很幽默嗎

徐若瑄「菸酒不離手」…愧疚寫400字長文！曝老公忍受1個月

吳念庭連10場安打！陽岱鋼後首位　西武3比2對羅德2連勝

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

要拆蔣銅像　國防部千字文反對

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

北市108學生到過清真寺　2學生有症狀採檢結果出爐

總統府挺謝長廷「台灣核廢水排海」　趙少康：彷彿回到日殖時代

北市6間大學「96人曾去台北清真寺」

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

快訊／「報國之路不只一條」　趙少康宣布：不參選國民黨主席

趙少康盤點6爭議事件：立刻撤換謝長廷！

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時第一個反核　國民黨真的很壞心

陳嘉昌提「自請處分」：任何處分都能接受

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　　

更多熱門

相關新聞

男返國自主防疫　妻沒準備三餐…法院判准離婚

男返國自主防疫　妻沒準備三餐…法院判准離婚

新北市一名男子到新加坡出差，去年2月返台進行14天居家自主健康管理，結果無業又沒生育子女的妻子卻每天跟友人出遊，對他幾乎不聞不問，連三餐也沒準備，因此心寒訴請離婚。妻子辯稱，兩人生活作息不同，不知如何採買食材。但該妻結婚15年來不曾煮過飯也不工作，成天找朋友出遊並花著丈夫的錢。

南韓國會議員力挺台灣重返WHO！

南韓國會議員力挺台灣重返WHO！

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院

輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院

印度破20萬死　單日新增36萬確診

印度破20萬死　單日新增36萬確診

華航宣布5月起實施分組居家辦公

華航宣布5月起實施分組居家辦公

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎華航機師范雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　疫調193人全面停課

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

2001年出生者免費看《玩命關頭》

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面