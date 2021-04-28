遭爆協調放寬機師檢疫3＋11　范雲出面還原「尊重指揮中心判斷」

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

華航機師染疫情形持續擴大，中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由原本的「5＋9」調整為「3＋11」，外傳是因為民進黨立委范雲召開協調會導致。對此，范雲表示，檢疫政策絕對尊重指揮中心的專業、科學判斷。

中央流行疫情指揮中心28日公布新增3例本土案例確診，其中2例為確診華航機師的接觸家屬，指揮中心日前宣布放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由原本的「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），外傳是因為4月1日范雲邀相關部會開協調會導致。

對此，范雲說明，她在今年2月底收到桃園市機師職業工會陳情，表示長程航班機組員自從2021年1月1日起，居家檢疫政策從去年長達9個多月的「3+11」調整為「5+9」後，因為長期處於檢疫、值勤、檢疫的循環，陷入身心失調危機。

范雲指出，桃園市機師職業工會與台北醫學大學合作，在今年2月針對駕駛艙組員進行大規模問卷調查，結果顯示近六成機師出現相較過往嚴重的失眠問題（56%）；近七成機師感受到較過往更大的精神壓力（69.9%）；超過八成機師表達在「體能維持上」出現問題（81.9%）。

范雲認為，機組員若是身心狀態不佳，對於飛行安全將造成重大影響，因此才會召開協調會，並在3月29日發出開會通知，將第一線機組人員的身心健康需求、對於飛安的疑慮，當面轉陳給衛福部及交通部，提供一個雙方直接對話的機會。

范雲強調，檢疫政策絕對尊重指揮中心的專業、科學判斷，事實上民航局因考量機組人員身心狀態，曾於3月30日向指揮中心提案，免除組員居家檢疫。

范雲表示，她認為此方案的風險較高，所以才會依據機師工會訴求，請民航局重新提案，並請指揮中心考量科學證據評估，但最終決定權，仍是行政部門本於專業與職權決定。

▼民進黨立委范雲召開「為研商機組人員『防疫健康管控措施』之可能調整辦法」開會通知。（點圖放大／范雲辦公室提供）



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