輝瑞有望年底推出口服藥！輕症不必再住院　專家：遊戲規則改變了

▲輝瑞有望在今年年底推出新冠口服藥。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

新冠病毒肆虐已逾一年,美國藥廠輝瑞(Pfizer)在推出疫苗之餘,也積極研發口服藥,希望新冠肺炎的輕症患者,未來可以靠著口服藥,就能阻止病情惡化。輝瑞最近宣布,若一切順利的話,該公司有望在今年年底推出用於治療新冠肺炎的實驗性口服藥。

