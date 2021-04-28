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快訊／華航宣布5月起實施分組居家辦公　今起機組員居檢一人一戶

▲▼華航園區實施分組居家辦公。（圖／華航提供）

▲華航園區持續加強消毒作業及增加清潔消毒頻率。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航嚴格遵照中央流行疫情指揮中心指示，持續強化防疫措施，除先前已視需執行的分區辦公外，5月起也擴大至華航園區各單位實施分組居家辦公計畫，減少人員接觸，降低傳染風險。

華航表示，機組員皆謹慎依循防疫規範，全球疫情嚴峻，公司以更嚴謹的態度檢視每個防疫環節及管理作業。依指揮中心評估建議，為了保護機組員家人健康，華航已自今（28）日起朝機組員返台居家檢疫處所一人一戶的方向進行，並依機組員需求安排檢疫旅館，後續將依指揮中心居家檢疫政策滾動調整。

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另外，要求各外站及地勤代理人員務必落實防疫措施，所有空地勤與代理商人員進入航機必須佩戴口罩及必要防護裝備，減少地勤代理商進入機艙的流程，維護機組員安全。

▲▼華航園區實施分組居家辦公。（圖／華航提供）

▲華航鼓勵施打疫苗，符合第三順位的空勤組員及機務、貨運、機場服務等一線地勤員工，已陸續在公司設置的疫苗接種站完成施打。（圖／華航提供）

華航也持續進行機師擴大採檢作業及施打疫苗，符合第三順位的空勤組員及機務、貨運、機場服務等一線地勤員工，已陸續在公司設置的疫苗接種站完成施打。華航主動關懷及慰問因執勤面臨風險的機師，組員有任何防疫諮詢，可以透過健康自主管理系統及防疫專線詢問，提供機組員支持。

華航強調，會加強宣導衛教資訊，提醒所有員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手，注意自身健康狀況，所有辦公區域、航機、車輛、檢疫居所、採檢及疫苗接種站等，均持續加強消毒範圍及增加清消頻率

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